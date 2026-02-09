Mára a közösségi média is hemzseg az Ukrajnában zajló kényszersorozásról szóló videófelvételektől, melyek legnyersebb valóságában mutatják be a kijevi rezsim működését. A TCK emberei mára a törvény felett állnak és gyakorlatilag mindenfajta kényszerítő eszközt bevethetnek annak érdekében, hogy folyamatos ember utánpótlással lássák el a háborús gépezetet.
Tombol az erőszak az ukrán kényszersorozó akciók során + videó
A kijevi vezetés egyre kétségbeesettebben próbálja feltölteni a hadseregben tátongó lyukakat. A megmaradt ukrán lakosság, már rettegve megy csak az utcára, mert a TCK emberei lesben állva keresik a lehetőséget, hogy lecsapjanak a gyanútlan polgárokra és a frontra hurcolják őket.
A köztereken és utakon történő ukrán civilek elleni akciók, kimerítik az emberrablás fogalmát. Úgy tűnik, Zelenszkij kormánya mindenre hajlandó, csak hogy tovább folytathassa reménytelen háborúját.
A toborzók egyre erőszakosabban lépnek fel a civil lakossággal szemben. A közutakon személyautókat kényszerítenek megállásra, majd rángatják ki belőle a férfiakat, akiket utánpótlásként gyűjtenek be, majd hurcolnak el a frontvonalra.
A TCK emberei lényeges túlerőt alkalmazva fogták közre a közterületen sétáló gyanútlan férfit. A felvétel jól mutatja, ahogy agresszívan terelik a sértettet a fekete kisbusz irányába, hogy továbbszállíthassák egyenesen a frontra.
További Külföld híreink
A fenti videófelvételen szintén elképesztő jelenet került megörökítésre. Poltavában a rendőrök blokkolták egy személyautó útját, a sofőrt kirángatták a járművéből, át a TCK kisbuszába. Az emberek már az utakon sincsenek biztonságban.
Borítókép: A TCK toborzó egy civilt ellenőriz (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb hírei
Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba
Ha a Tiszán múlik, már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.
Ukrán elemző buktatta le Magyar Pétert
Brüsszeli kormányt akarnak az ukránok.
Kárpátalja megszenvedi a háborút, áramszünetek és a toborzók miatt is bajban az emberek
Az emberek nem akarnak meghalni a fronton.
Zelenszkij magyarázkodik: valami nem stimmel az F–16-osok körül + videó
Az orosz hadsereg sorra lövi ki az ukrán vadászgépeket.
