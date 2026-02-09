A köztereken és utakon történő ukrán civilek elleni akciók, kimerítik az emberrablás fogalmát. Úgy tűnik, Zelenszkij kormánya mindenre hajlandó, csak hogy tovább folytathassa reménytelen háborúját.

A toborzók egyre erőszakosabban lépnek fel a civil lakossággal szemben. A közutakon személyautókat kényszerítenek megállásra, majd rángatják ki belőle a férfiakat, akiket utánpótlásként gyűjtenek be, majd hurcolnak el a frontvonalra.

A TCK emberei lényeges túlerőt alkalmazva fogták közre a közterületen sétáló gyanútlan férfit. A felvétel jól mutatja, ahogy agresszívan terelik a sértettet a fekete kisbusz irányába, hogy továbbszállíthassák egyenesen a frontra.