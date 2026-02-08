Washington felé tapogatózik Románia

A román elnök bejegyzésében közölte, hogy Románia meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács február 19-i ülésére, de úgy fogalmazott, hogy Bukarest részvétele a Washingtonnal való egyeztetések kimenetelétől függ.

Románia fontolgatja a Béketanácshoz való csatlakozást (Fotó: AFP)

Románia üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit

– hangsúlyozta a román elnök.

Mint írta, Románia a Békatanácsba való meghívás kézhezvétele után konzultációt kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázására, hogy a testület chartájának egyes előírásai felvizsgálhatók-e vagy értelmezhetők-e úgy, hogy teljes mértékben összeegyeztethetők legyenek a román állam jelenlegi nemzetközi kötelezettségeivel.

A román államfő szerint Bukarest részvétele a február 19-i ülésen attól függ, hogy milyen kimenetele lesz az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetésnek. A román fél főként azt szeretné tisztázni, hogy miként vehetnének részt az ülésen a Romániához hasonló országok, melyek nem tagjai a Béketanácsnak, azonban a testület chartájának esetleges felülvizsgálata esetén csatlakoznának hozzá.