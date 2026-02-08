Belebukott az Epstein-botrányba a brit miniszterelnök jobbkeze

Mandelson kinevezése „hibás döntés volt”, amely „kárt okozott pártunknak, hazánknak és a politika iránti bizalomnak” – tette hozzá. McSweeney elismerte, hogy személyesen ő javasolta Starmernek a bukott politikus kinevezését, így az egyetlen „becsületes út” számára a távozás maradt.

A fejlemények katasztrofálisak lehetnek Keir Starmer számára. A baloldali miniszterelnök elveszítette azt az embert, aki a 2010-es évek végétől kezdve a háttérben dolgozva kulcsszerepet játszott abban, hogy Starmer eljusson a pártelnökségig, majd a miniszterelnöki székig.