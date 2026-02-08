Belebukott az Epstein-botrányba a brit miniszterelnök jobbkeze

Súlyos politikai válság rázza meg Nagy-Britanniát, miután vasárnap este azonnali hatállyal lemondott posztjáról Morgan McSweeney, Keir Starmer brit miniszterelnök kabinetfőnöke és legfőbb bizalmasa – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.
Dagad a botrány, az Epstein-ügy miatt lemondott a baloldali brit miniszterelnök kabinetfőnöke
– kommentálta a történteket közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.
A baloldali Munkáspártot vezető Starmer McSweeney távozásával legfontosabb stratégáját vesztette el, miközben saját pártján belül is egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek a miniszterelnök távozását követelik.
A lemondás közvetlen oka az a Peter Mandelson, akit Starmer korábban washingtoni nagykövetnek nevezett ki – mint kiderült, éppen McSweeney kifejezett tanácsára.
