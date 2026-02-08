keir starmerepsteinhortay olivérmandelson

Belebukott az Epstein-botrányba a brit miniszterelnök jobbkeze

Dagad a botrány, az Epstein-ügy miatt lemondott a baloldali brit miniszterelnök kabinetfőnöke – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában Hortay Olivér. Keir Starmer legfőbb bizalmasa a Peter Mandelson volt washingtoni nagykövet körüli botrány miatt kényszerült távozni.

2026. 02. 08. 22:18
Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: AFP
Súlyos politikai válság rázza meg Nagy-Britanniát, miután vasárnap este azonnali hatállyal lemondott posztjáról Morgan McSweeney, Keir Starmer brit miniszterelnök kabinetfőnöke és legfőbb bizalmasa – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

A Mandelson kinevezésében játszott szerepe Starmer jobbkezének fejébe került
A Mandelson kinevezésében játszott szerepe Starmer jobbkezének fejébe került (Fotó: Anadolu via AFP)

– kommentálta a történteket közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

A baloldali Munkáspártot vezető Starmer McSweeney távozásával legfontosabb stratégáját vesztette el, miközben saját pártján belül is egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek a miniszterelnök távozását követelik.

A lemondás közvetlen oka az a Peter Mandelson, akit Starmer korábban washingtoni nagykövetnek nevezett ki – mint kiderült, éppen McSweeney kifejezett tanácsára.

A botrány akkor robbant ki igazán, amikor az amerikai kormányzat által nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült: Mandelson sokkal mélyebb és hosszabb ideig tartó kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel, mint ahogy azt korábban bevallotta. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a rendőrség vizsgálatot indított olyan elektronikus levelek ügyében, amelyek arra utalnak, hogy Mandelson a 2008-as pénzügyi válságot követően belső, érzékeny pénzügyi információkat továbbított Epsteinnek.

A közéletben a felelősséget akkor kell vállalni, amikor az a legfontosabb, nem csak akkor, amikor kényelmes

– fogalmazott a távozó kabinetfőnök.

Mandelson kinevezése „hibás döntés volt”, amely „kárt okozott pártunknak, hazánknak és a politika iránti bizalomnak” – tette hozzá. McSweeney elismerte, hogy személyesen ő javasolta Starmernek a bukott politikus kinevezését, így az egyetlen „becsületes út” számára a távozás maradt.

A fejlemények katasztrofálisak lehetnek Keir Starmer számára. A baloldali miniszterelnök elveszítette azt az embert, aki a 2010-es évek végétől kezdve a háttérben dolgozva kulcsszerepet játszott abban, hogy Starmer eljusson a pártelnökségig, majd a miniszterelnöki székig.

A Mandelson-ügy már hónapok óta mérgezi a brit kormány levegőjét. A volt nagykövetet, akit 2024 decemberében neveztek ki, már tavaly szeptemberben menesztették, amikor az első terhelő adatok napvilágot láttak Epsteinhez fűződő viszonyáról. Azonban az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma által nemrégiben publikált újabb e-mailek, amelyek feltárták a kapcsolat valódi mélységét, végleg tarthatatlanná tették a helyzetet.

Mandelson azóta kénytelen volt lemondani munkáspárti tagságáról és a Lordok Házában betöltött helyéről is.

A baloldali kormányfő most két tűz közé került: nemcsak az ellenzék, hanem saját pártjának képviselői és volt miniszterei is éles kritikával illetik. A Downing Streeten uralkodó pánikot jelzi, hogy zárt ajtók mögött már többen Starmer lemondását is felvetették. A kérdés most már nemcsak az, hogy meddig gyűrűzik tovább az Epstein-botrány Londonban, hanem az is, hogy a botladozó baloldali brit kormány képes-e talpon maradni, miután elveszítette egyik legfontosabb háttéremberét, és ami még fontosabb, a választók bizalmát.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

