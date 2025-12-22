Jeffrey Epstein nevét ma már mindenki ismeri, a nevével fémjelezett ügy pedig szinte példátlan módon évek óta óriási közérdeklődésre tart számot. A milliárdos üzletembert, akit többek között emberkereskedelemmel, szexuális kizsákmányolással és kiskorúak megrontásával is vádoltak, őrizetbe vétele után megölte magát. A botrány azonban, amit maga után hagyott, azóta sem csitul, hiszen Epstein oldalán az évek alatt megszámlálhatatlan híresség, üzletember és nem utolsó sorban politikus fordult meg, többek között Bill Clinton volt amerikai elnök is. Szinte alig akad olyan ember a globális felső tízezer tagjai között, aki ne találkozott volna valamilyen formában vele az évek alatt.
Clinton miatt visszafelé sülhet el az Epstein-ügy
A Jeffrey Epstein-ügy egyértelműen az elmúlt időszak legnagyobb közérdeklődésére számot tartott ügye, amit a Demokrata Párt már a kezdetek óta megpróbál politikai célokra használni. Donald Trump amerikai elnök azonban saját maga hagyta jóvá az ügy aktáinak nyilvánosságra hozatalát, Bill Clinton volt amerikai elnök révén pedig a botrány akár a baloldal arcába is robbanhat.
A baloldal a kezdetek óta igyekezett Donald Trumpot is összesározni az üggyel, azonban az amerikai elnök nemrég maga döntött arról, hogy nyilvánosságra kell hozni az aktákat. Trump javaslatára pedig a kongresszus meg is hozta a döntést arról, hogy a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium harminc napon belül teljes egészében hozza nyilvánosságra a nyomozati anyagot, valamint a Jeffrey Epstein halálával kapcsolatos vizsgálat részleteit.
Bill Clinton volt amerikai elnökről az akták közül előkerült egy kép is, amin Clinton éppen egy pezsgőfürdőben ücsörög egy lány oldalán, akinek arcát kitakarták személyiségi jogainak megóvása érdekében. A jelentés nem részletezi, hogy a kép hol készült, azonban ez a felvétel összehasonlíthatatlanul kompromittálóbb, mint bármi, amit a demokraták elő tudtak bányászni a közel 700 oldalas jelentésből.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy a leginkább érintett szereplők között volt Peter Mandelson, a brit munkáspárt politikusa, akit egy kiszivárgott, Epsteinnel folytatott levelezés miatt menesztettek is a washingtoni brit nagykövetség éléről.
Az amerikai igazságügyi minisztérium további dokumentumot tett hozzáférhetővé az Epstein-akták közül vasárnap, ezúttal egy bírósági vádesküdtszéki jegyzőkönyvet, miközben Bill Clinton volt elnök is reagált az őt ábrázoló fotókra.
A 119 oldalas bírósági dokumentum a korábbinál kevesebb részlet kitakarásával vált elérhetővé vasárnap. A minisztérium vasárnap a közösségi médiában közzétett nyilatkozata szerint a fényképeket és egyéb anyagokat további felülvizsgálatnak vetik alá, így a törvény alapján bizonyos részek kitakarva válnak elérhetővé.
Ugyan a novemberben elfogadott, az iratok teljes nyilvánosságáról szóló törvényben megszabott határidő pénteken lejárt, az igazságügyi minisztérium a következő napokra ígért további dokumentumokat az Epstein-üggyel összefüggésben. Pénteken, a törvényes határidő lejártának napján az amerikai adminisztráció több tízezer oldalt hozott nyilvánosságra a szexuális bűncselekményekkel vádolt Jeffrey Epstein büntetőügyével összefüggésben, köztük amerikai közéleti személyiségeket és hírességeket ábrázoló fotókat.
Több fényképen látható Bill Clinton volt elnök, a hírességek közül Michael Jackson és Diana Ross énekesek, valamint Kevin Spacey színész. Bill Clinton szóvivője útján tett közzé nyilatkozatot, ami szerint „akármennyi 20 évnél régebbi szemcsés fotó nyilvánosságra hozhatnak, ez az ügy nem Bill Clintonról szól”.
A korábbi elnök a róla szóló fényképeken többi között látható egy medencében egy nem azonosítható nő társaságában, illetve egy másikon képen egy ugyancsak kitakart arcú nő ül a térdén.
Az amerikai képviselőház november 18-án fogadta el szinte teljesen egyhangúlag a titkosítatlan iratok nyilvánosságáról szóló törvényt, azaz az Epstein Akták Átláthatósága Törvényt (Epstein Files Transparency Act), amelyet a következő napon Donald Trump elnök aláírásával emelt törvényerőre. A jogszabály 30 napot adott Pam Bondi igazságügyi miniszternek, hogy intézkedjen az iratok nyilvánosságáról.
A képviselőház demokrata tagjai már december elején nyilvánossá tettek több, a birtokukban lévő fényképet Jeffrey Epstein hírhedtté vált ingatlanáról, ahol a nyomozás szerint kiskorúakkal is történtek szexuális visszaélések.
Az iratok pénteki nyilvánossá tételét követően több kongresszusi képviselő fejezett ki elégedetlenséget amiatt, hogy a nevek egy részét kitakarták a jelentésekből. A republikánus Thomas Massie kifogására az igazságügyi minisztérium azt közölte, hogy minden politikai szempontból releváns név olvasható.
Alexandria Ocasio Cortez demokrata képviselő Pam Bondi igazságügyi miniszter lemondását követelte az akták nyilvánossá tételének körülményei és módja miatt. Jeffrey Epstein 2019-ben a börtönben vesztette életét, miközben a bírósági tárgyalásra várt, a vizsgálatok szerint öngyilkos lett.
Borítókép: Bill Clinton volt amerikai elnök az aktákban található fényképeken (Fotó: AFP)
