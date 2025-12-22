Clinton miatt visszafelé sülhet el az Epstein-ügy

A baloldal a kezdetek óta igyekezett Donald Trumpot is összesározni az üggyel, azonban az amerikai elnök nemrég maga döntött arról, hogy nyilvánosságra kell hozni az aktákat. Trump javaslatára pedig a kongresszus meg is hozta a döntést arról, hogy a szövetségi főügyészségként is működő igazságügyi minisztérium harminc napon belül teljes egészében hozza nyilvánosságra a nyomozati anyagot, valamint a Jeffrey Epstein halálával kapcsolatos vizsgálat részleteit.

Bill Clinton volt amerikai elnökről az akták közül előkerült egy kép is, amin Clinton éppen egy pezsgőfürdőben ücsörög egy lány oldalán, akinek arcát kitakarták személyiségi jogainak megóvása érdekében. A jelentés nem részletezi, hogy a kép hol készült, azonban ez a felvétel összehasonlíthatatlanul kompromittálóbb, mint bármi, amit a demokraták elő tudtak bányászni a közel 700 oldalas jelentésből.