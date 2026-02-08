A Sötét Herceg okozhatja a miniszterelnök vesztét?

Egyre erőteljesebben inog a baloldali brit miniszterelnök, Keir Starmer széke – hívja fel a figyelmet a The Independent brit napilap.

Peter Mandelson már kénytelen volt távozni a politikából, vajon Keir Starmer is követi? (Fotó: Anadolu via AFP)

A Munkáspárt körüli egyre duzzadó botrány középpontjában Peter Mandelson, a Munkáspárt egykori nagy hatalmú politikusa és Tony Blair korábbi brit miniszterelnök hatalomra kerülésének kulcsfigurája áll. A Sötét Hercegként is emlegetett politikust, korábbi nagykövetet azzal vádolják, hogy kabinetminiszterként érzékeny kormányzati adatokat osztott meg Jeffrey Epsteinnel.

A Mandelson-ügy kirobbanása nyílt lázadást szított a Munkáspárton belül. Számos képviselő úgy véli, Keir Starmer vezetői ideje lejárt, a kérdés már csak az, mikor, hogyan és milyen fájdalmasan ér véget.

Ennek vége

– fogalmazott egy munkáspárti képviselő. A pártvezetés kétségbeesett kísérletei, hogy Starmer helyzetét megmentsék, például a kabinetfőnöke, Morgan McSweeney feláldozásával, akinek szintén szoros kapcsolatai voltak Mandelsonnal, nevetségesnek tűnnek.

Olyan, mintha egy faágat dobnánk egy tomboló folyóba, és azt remélnénk, hogy gáttá válik

– jellemezte egy másik képviselő a helyzetet.

Starmer kénytelen volt meghátrálni a Mandelsonnal kapcsolatos ellenőrzési dokumentumok nyilvánosságra hozatala ügyében, ami tovább mélyítette a bizalmatlanságot mind a párton belül, mind a választók körében.

A kormányzat próbálkozásai a válság kezelésére balul sültek el. A Mandelsonra vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala körüli huzavona, különösen a nemzetbiztonsági indokra való hivatkozás egyértelműen eltussolás-gyanússá tette az ügyet. Angela Rayner vezetésével a Munkáspárt képviselői nyomást gyakoroltak Downing Streetre, kikényszerítve a teljes nyilvánosságot, ami újabb megaláztatást jelentett Starmer számára.

A helyzetet csak súlyosbította Starmer ötlete, hogy a megalázó visszavonulás után egy nappal „a tisztességes és toleráns Nagy-Britannia védelmezőjeként” lépjen fel egy sajtótájékoztatón. Ezt a lépést, melyet eredetileg Nigel Farage Reform UK pártja elleni kampánynak szántak, döbbenet fogadta a pártján belül.

Nem hiszem el. Ki mondta neki, hogy ez jó ötlet?

– tette fel a költői kérdést egy képviselő.