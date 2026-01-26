Folytatódik a toryk hanyatlása

torykNagy-BritanniaReform UK

Suella Braverman volt belügyminiszter hétfőn csatlakozott Nigel Farage Reform UK pártjához. Ezzel négyre nőtt azon hivatalban lévő politikusok száma, akik a toryk sorain kívül látják a politikai jövőjüket.

2026. 01. 26. 20:56
Fotó: RASID NECATI ASLIM
– Úgy érzem, mintha hazaértem volna – mondta Suella Braverman korábbi brit belügyminiszter a Reform UK párt rendezvényén. A politikus személyében immár a negyedik, hivatalban lévő konzervatív képviselő igazol el a toryktól az Egyesült Királyságban – írja a Politico

Braverman távozása, aki 2022 és 2023 között az Egyesült Királyság belügyminisztere volt, újabb csapás az egyébként is válságban lévő brit konzervatívok számára, hiszen ő már szám szerint a negyedik, hivatalban lévő képviselő, aki távozik. A párt azonnal támadásba lendült, és többen is arról beszéltek, hogy nem az volt a kérdés, hogy a volt belügyminiszter disszidál-e, hanem az, hogy ezt mikor teszi meg. 

Az időzítés azonban feltehetőleg nem lehetett volna rosszabb a toryk számára, hiszen közeleg a helyhatósági választás, a közvélemény-kutatások pedig kiábrándító számokról tanúskodnak. 

Kemi Badenoch, a toryk vezetője ráadásul kínos nyilatkozatot is tett, a kiadott közleményében úgy fogalmazott, hogy Braverman boldogtalan volt, a konzervatívok pedig mindent megtettek mentális egészsége megőrzése érdekében. A kormányon lévő Munkáspárt több tisztviselője és számos konzervatív politikus is undorítónak nevezte a megjegyzéseket, és elhatárolódott tőle. 

Kilencven perccel később a párt visszavonta a kérdéses közleményt. 

Braverman, aki a toryk kiemelkedő alakja volt, sikertelenül indult a konzervatív párt vezetéséért 2022-ben, miután Boris Johnson lemondott a miniszterelnöki posztjáról. Rishi Sunak volt miniszterelnök 2023 novemberében menesztette belügyminiszteri posztjáról egy olyan cikk miatt, amelyben a Metropolitan Police-t azzal vádolta, hogy elfogult a palesztinpárti tüntetések kapcsán

Vagy folytatjuk a hanyatlás útját a gyengeség és a megadás felé, vagy helyrehozhatjuk az országunkat, visszaszerezhetjük a hatalmunkat, újra felfedezhetjük az erőnket. Hiszem, hogy lehetséges egy jobb Nagy-Britannia

– mondta most Braverman a beszédében. 

 

Nigel Farage a toryk végét jelentheti

Farage pártja a Reform UK egyértelműen kezdi átvenni a toryk szerepét, miután az utolsó választás során elszenvedett vereség utána hagyományos brit jobboldal láthatóan még mindig nem tért magához. 

Fareham és Waterlooville képviselője, Robert Jenrick korábbi árnyék-igazságügyi miniszter és Andrew Rosindell veterán jobboldali politikus szintén ebben a hónapban csatlakoztak Farage pártjához. 

Az indokok között pedig mindkét esetben elhangzott a konzervatívok vezetése és az ezzel összefüggő hanyatlás. Farage ugyanakkor már többször is jelezte, hogy nem kívánja újrateremteni a konzervatív pártot, májusban a helyhatósági választások után pedig már semmilyen dezertálást nem fog elfogadni. 

A független képviselőket leszámítva mára a Reform UK lett az ötödik legnagyobb pártcsoport az ír Sinn Féin mellett, amely azonban a hét képviselője közül egyet sem küld Westminsterbe.

 

Borítókép: Suella Braverman és Nigel Farage a Reform UK rendezvényén (Fotó: AFP)

