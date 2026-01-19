Nagy-BritanniatorykReform UK

A Tory képviselő átigazolt a Reform UK pártba

Egyre több a kérdés a brit Konzervatív Párt (Tory) jövője körül, miután már három képviselő is távozott a pártból. A legfrissebb a sorban Andrew Rosindell, aki a Tory párt soraiból a Reform UK frakciójához igazolt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 16:11
Fotó: HENRY NICHOLLS Forrás: AFP
Nagy-Britanniában egyre több a kérdés a Konzervatív Párt jövőjével kapcsolatban, miután már a harmadik képviselő távozik a pártból. A Tory padsoraiból ezúttal Andrew Rosindell távozott, aki Nigel Farage pártjához, a Reform UK-hoz csatlakozott – írja a BBC alapján az Origo.

A toryk jövője kérdéses, miután Robert Jenrick után újabb konzervatív politikus igazolt Nigel Farage pártjához
 Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A korábbi árnyékminiszter és Romford parlamenti képviselője azt mondta, hogy a toryk „helyrehozhatatlanul kötődnek az előző kormányok hibáihoz”, és nem hajlandók „érdemi felelősséget” vállalni a rossz döntésekért. A politikus emellett azt is elmondta, hogy vasárnap este beszélt Nigel Farage pártelnökkel, aki hazafinak nevezte Rosindellt, aki szerint remek kiegészítése lesz a Reform UK csapatának. 

Rosindell lépése azután történt, hogy Robert Jenrick csütörtökön csatlakozott a Reformpárthoz, órákkal azután, hogy Kemi Badenoch konzervatív vezető kirúgta az árnyékkabinetből. Jenrick egyébként árnyék-külügyminiszteri posztot töltött be a pártban. 

Rosindell a Reform hetedik képviselője és a harmadik hivatalban lévő konzervatív képviselő, aki csatlakozik a párthoz Danny Kruger és Jenrick után. Rosindell távozása azonban azt is magával hozta, hogy a független képviselőket leszámítva, mára a Reform UK lett az ötödik legnagyobb pártcsoport az ír Sinn Féin mellett, amely hét képviselője közül azonban egyet sem küld Westminsterbe.

Jenrick „nagyszerű hírnek” nevezte, hogy Rosindell csatlakozott a Reform UK-hez, hozzátéve: „Ha vannak más parlamenti képviselők, akik hasonló helyzetben vannak, akkor biztos vagyok benne, hogy Nigel Farage és a párt szívesen látná őket.”

Rosindell 2001 óta tölti be a kelet-londoni Romford képviselőházi helyét.

Miután a reformpártra váltott, távozásának okai között említette, hogy miután a Munkáspárt kormánya átadta a Chagos-szigeteket Mauritiusnak, „a Konzervatív Párt mind nem vonta aktívan felelősségre a kormányt az ügyben”.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK párt elnöke (Fotó: AFP)

