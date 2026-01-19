A Tory képviselő átigazolt a Reform UK pártba

Nagy-Britanniában egyre több a kérdés a Konzervatív Párt jövőjével kapcsolatban, miután már a harmadik képviselő távozik a pártból. A Tory padsoraiból ezúttal Andrew Rosindell távozott, aki Nigel Farage pártjához, a Reform UK-hoz csatlakozott – írja a BBC alapján az Origo.

A toryk jövője kérdéses, miután Robert Jenrick után újabb konzervatív politikus igazolt Nigel Farage pártjához

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A korábbi árnyékminiszter és Romford parlamenti képviselője azt mondta, hogy a toryk „helyrehozhatatlanul kötődnek az előző kormányok hibáihoz”, és nem hajlandók „érdemi felelősséget” vállalni a rossz döntésekért. A politikus emellett azt is elmondta, hogy vasárnap este beszélt Nigel Farage pártelnökkel, aki hazafinak nevezte Rosindellt, aki szerint remek kiegészítése lesz a Reform UK csapatának.