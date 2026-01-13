Nigel Farage pártjához újabb „nagyágyú” csatlakozott

Farage feltörekvő Reform pártja – amelyet 2021-ben alapított a Brexit Party romjain – az elmúlt egy évben két számjegyű előnnyel vezette a közvélemény-kutatásokat, és a tavalyi angliai helyi választásokon a legtöbb mandátumot szerezte.

Ez azt jelzi előre, hogy a fiatal párt a következő, legkésőbb 2029 augusztusáig esedékes parlamenti választáson átveheti a hatalmat a kormányzó, középbaloldali Munkáspárttól. A párt emellett komoly előretörést remél a májusra kiírt új helyi választásokon is.

Zahawi, csupán a legutóbbi azon mintegy 20 volt konzervatív törvényhozó közül, akik az elmúlt években a Reformhoz csatlakoztak.

Farage új „igazolása” nemtetszést váltott ki a konzervatív körökben

Egy konzervatív pártszóvivő szerint a Reform „gyorsan a kifutott politikusok pártjává válik, akik a következő biztos jövedelmi forrásukat keresik”.

Megjegyezte, hogy az 58 éves Zahawi – aki korábbi menekültként, gyermekként érkezett Nagy-Britanniába angolnyelv-tudás nélkül – korábban a közösségi médiában azt írta, hogy „félne egy olyan országban élni”, amelyet Farage irányít, egy másik korábbi bejegyzésében pedig rasszistának nevezte a Reform vezetőjét. Farage korábban szintén bírálta Zahawit, de hétfőn azt mondta, régóta „rajongója” a volt üzletembernek, aki a politikába lépése előtt társalapítója volt a YouGov közvélemény-kutató cégnek.

A széles körű sajtótájékoztatón Farage megismételte ellenérzését Keir Starmer miniszterelnök azon törekvésével szemben is, hogy újraindítsa a kapcsolatokat az Európai Unióval.

Jelentések szerint Brüsszel azt szeretné, ha bármilyen megállapodásba beillesztenének egy záradékot a brit–EU dinamikus összehangolás erősítésére, hogy megakadályozzák Farage-et a megállapodás felrúgásában, ha hatalomra kerül.

Farage szerint bármilyen ilyen záradék „árulás” lenne, és nem szolgálná „a nemzeti érdeket”, miközben ismét azt állította, hogy „a brexit tragédiája az, hogy nem hajtottuk végre”.

Soha, de soha nem éltünk a lehetőséggel vagy azzal az előnnyel, amely az EU egységes piacától való eltávolodásban rejlett

– tette hozzá.

Az Egyesült Királyság 2021 januárjában hagyta el teljes mértékben az EU-t, a 2016-os, megosztó népszavazás óta tartó évekig húzódó politikai vitákat követően. A brexit során az Egyesült Királyság kilépett az európai egységes piacról és a vámunióból, megszűnt a szabad mozgás a tagállamok között, valamint véget ért az európai bíróságok joghatósága. Egy London és Brüsszel közötti megállapodás azonban nagyrészt vámmentes kereskedelmet tartott fenn a fennmaradó 27 tagállammal, miközben Starmer azt mondta, szeretne ágazatonként szorosabb összehangolást az egységes piaccal.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK vezetője (Fotó: AFP)