Magyar Péter ukrán kém „testvére” beismerő vallomást tett

Habár a Tisza Párt vezetőjéhez közel álló Tseber Roland korábban tagadta, hogy köze lenne az ukrán szolgálatokhoz, most mégis magát buktatta le. A Magyar Pétert a testvérének nevező Tseber közösségi oldalán méltatta a katonai hírszerzés vezetőjének, Kirilo Budanovnak a kinevezését az elnöki hivatal élére, egyúttal pedig „menedzserének” nevezte – írja az Ellenpont.

Magyar Péter „testvére” lényegében elismerte, hogy kapcsolatban áll az ukrán szolgálatokkal

Nemrég Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője került Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellé mint az elnöki hivatal vezetője. Habár Tseber Roland többször is tagadta, hogy bármilyen köze lenne az ukrán szolgálatokhoz, most mégis a közösségi oldalán adott hangot örömének, hogy „menedzsere”, Kirilo Budanov az elnöki hivatal élése került.