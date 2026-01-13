Magyar Péter ukrán kém „testvére” beismerő vallomást tett

Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

A Tisza Párt vezetőjét a testvérének nevező, kémkedéssel vádolt Tseber Roland lebuktatta saját magát. A Magyar Pétert nyíltan támogató férfi az ukrán elnöki hivatal frissen kinevezett, korábban a katonai hírszerzést irányító vezetőjét, Kirilo Budanovot „menedzserének” nevezte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 8:52
Tseber Ivanovics Roland közös képen Magyar Péterrel
Habár a Tisza Párt vezetőjéhez közel álló Tseber Roland korábban tagadta, hogy köze lenne az ukrán szolgálatokhoz, most mégis magát buktatta le. A Magyar Pétert a testvérének nevező Tseber közösségi oldalán méltatta a katonai hírszerzés vezetőjének, Kirilo Budanovnak a kinevezését az elnöki hivatal élére, egyúttal pedig „menedzserének” nevezte – írja az Ellenpont

Magyar Péter „testvére” lényegében elismerte, hogy kapcsolatban áll az ukrán szolgálatokkal
Nemrég Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője került Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellé mint az elnöki hivatal vezetője. Habár Tseber Roland többször is tagadta, hogy bármilyen köze lenne az ukrán szolgálatokhoz, most mégis a közösségi oldalán adott hangot örömének, hogy „menedzsere”, Kirilo Budanov az elnöki hivatal élése került. 

Bejegyzésében egyébként Tseber arról is ír, hogy ha európai tevékenysége – vagyis az, hogy fegyverbeszerzéseket bonyolított Németországban – miatt kémként bélyegzik meg, akkor szívesen vállalja ezt a „bélyeget” és büszkén vállalja az együttműködést Kirilo Budanov kémfőnökkel.

Budanov kinevezése egyébként sok mindenre enged következtetni, hiszen az ukrán kémfőnök a hírek szerint „jól feküdt” a demokrata kormányzatnál. A volt kémfőnök ugyanis központi összekötő lehetett az Egyesült Államok szolgálatai és az ukrán állam között. A New York Times oknyomozó cikke szerint Kijev évtizedes együttműködésben áll a CIA-val. Az amerikai szolgálatok a cikk szerint összesen 12 támaszpontot üzemeltetnek Ukrajnában. Emellett 2016 körül a CIA elkezdett kiképezni egy elit ukrán kommandós egységet, amely a 2245-ös egység néven ismert, és amely orosz drónokat és kommunikációs eszközöket foglalt le, hogy a CIA technikusai visszafejthessék azokat, és feltörhessék Moszkva titkosítási rendszereit.

Az egység egyik tisztje pedig nem más, mint a frissen kinevezett Kirilo Budanov volt.

Budanov és Tseber pedig már legalább 2023 szeptembere óta személyes kapcsolatban is állnak, ezt pedig olyannyira nem rejti véka alá Tseber, hogy közösségi oldalán is megosztott egy fotót. Az amerikai kormányzat részéről egyébként Barack Obama bízta meg John Brennant, a CIA akkori igazgatóját az ukrán melóval. 

Brennant azonban nem véletlenül az elsők között menesztette Donald Trump amerikai elnök a megválasztása után 2017-ben. 

Brennan elkötelezett demokratapárti, aki hivatalát és befolyását többször is az amerikai baloldal támogatására használta fel. A leghíresebb eset ezek közül a Donald Trumpot orosz támogatással vádoló demokratapárti lejáratókampányhoz való csatlakozása volt. 

Brennan egyébként David Petraeust váltotta a CIA élén, aki hasonlóan megrögzött baloldali és aki azóta egy olyan magántőkealapot irányít, amelynek élén már legkésőbb 2023-ban megkezdte az együttműködést az ukrán kormányzattal egy 450 millió dolláros segély formájában. 

Tseber egyébként korábban bőszen tagadta azokat a vádakat, ami szerint összejátszana az ukrán szolgálatokkal. Az egyetlen ukrán Tisza Sziget alapítója azonban nagyon úgy fest, friss bejegyzésében lényegében elismerte, hogy fegyverekkel tömi a frontot, miközben saját bevallása szerint is egy kifejezetten ukránbarát politikai erőt kívánt támogatni Magyarországon.

 

