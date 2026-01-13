Magyar Péter ukrán kém „testvére” beismerő vallomást tett

Habár a Tisza Párt vezetőjéhez közel álló Tseber Roland korábban tagadta, hogy köze lenne az ukrán szolgálatokhoz, most mégis magát buktatta le. A Magyar Pétert a testvérének nevező Tseber közösségi oldalán méltatta a katonai hírszerzés vezetőjének, Kirilo Budanovnak a kinevezését az elnöki hivatal élére, egyúttal pedig „menedzserének” nevezte – írja az Ellenpont.
Nemrég Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője került Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellé mint az elnöki hivatal vezetője. Habár Tseber Roland többször is tagadta, hogy bármilyen köze lenne az ukrán szolgálatokhoz, most mégis a közösségi oldalán adott hangot örömének, hogy „menedzsere”, Kirilo Budanov az elnöki hivatal élése került.
Bejegyzésében egyébként Tseber arról is ír, hogy ha európai tevékenysége – vagyis az, hogy fegyverbeszerzéseket bonyolított Németországban – miatt kémként bélyegzik meg, akkor szívesen vállalja ezt a „bélyeget” és büszkén vállalja az együttműködést Kirilo Budanov kémfőnökkel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!