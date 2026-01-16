Nigel Farage megkésett karácsonyi ajándékot kapott a konzervatívoktól

Robert Jenrick, aki korábban lakhatási és bevándorlásügyi miniszterként is szolgált a konzervatív kormányokban, csütörtökön Nigel Farage oldalán jelent meg egy sajtótájékoztatón, hogy bejelentse: szakít a Konzervatív Párttal, és a jövőben a Reform UK színeiben folytatja politikai pályafutását – írja a BBC.

Farage és Jenrick együtt állt ki a brit sajtó elé (Fotó: AFP)

Farage nem rejtette véka alá örömét, ironikusan megköszönve a konzervatívok vezetőjének, Kemi Badenochnak, hogy „megkésett karácsonyi ajándékként” tálcán kínálta fel nekik Jenricket, ezzel is segítve a brit jobbközép átrendeződését.

A fordulat előzménye, hogy Badenoch videóüzenetben jelentette be Jenrick menesztését az árnyékkormányból és párttagságának felfüggesztését. A tory vezető szerint „világos és cáfolhatatlan bizonyítékok” kerültek elő arról, hogy Jenrick titokban a pártváltáson dolgozott, ráadásul úgy, hogy az a lehető legnagyobb kárt okozza a konzervatívoknak. Belső források szerint az ügy egészen banális módon bukott ki: Jenrick állítólag elöl hagyta leendő átállási beszédének nyomtatott példányát és a médiastratégiáját.

A sajtótájékoztatón Jenrick nem kímélte volt pártját. Kijelentette, hogy a Konzervatív Párt „rohad”, „tönkretette” az országot, és „elárulta szavazóit”. Beszédében úgy fogalmazott: „Ideje az igazságnak. Britannia hanyatlik.”

Éles kritikával illette a Munkáspártot és a torykat is, mondván, mindkét pártot olyanok uralják, akikből hiányzik a gerinc és a kompetencia a problémák megoldásához.

Nem állt meg az általános bírálatoknál, név szerint is támadta korábbi kollégáit. Mel Stride volt árnyék-pénzügyminisztert a szociális kiadások elszabadulásáért tette felelőssé, míg Priti Patel volt belügyminisztert azzal vádolta, hogy minisztersége alatt „egymillió migránst engedett be”, amit a háború utáni időszak legnagyobb kudarcának nevezett. Jenrick elismerte, hogy maga is része volt a kudarcot vallott kormányzatoknak, de úgy érzi, Boris Johnson és Rishi Sunak cserbenhagyták őt.

Jenrick már a második hivatalban lévő konzervatív képviselő, aki a Reform UK-hez csatlakozik, Danny Kruger után. A párt sorait erősíti továbbá Nadhim Zahawi volt pénzügyminiszter és mintegy húsz korábbi tory képviselő. A Reform UK, amely hónapok óta vezeti a közvélemény-kutatásokat, immár hat képviselővel rendelkezik az Alsóházban, és egyre inkább a jobboldal valódi alternatívájaként jelenik meg. Farage bejelentette, hogy Jenrick a „frontvonalbeli csapat” tagja lesz, bár konkrét pozíciót egyelőre nem neveztek meg.

Jenrick hangsúlyozta: nem vezetői ambíciók hajtják, célja, hogy Nigel Farage legyen a miniszterelnök.

Keir Starmer miniszterelnök a torykat „süllyedő hajónak” nevezte, amelyről a politikusok a Reform UK-hez menekülnek. Kemi Badenoch igyekezett menteni a menthetőt, „jó napnak” nevezve a történteket, mondván, a „rossz emberek” távoznak a pártból. Jenrick helyére Nick Timothy-t, Theresa May korábbi tanácsadóját nevezte ki.

Borítókép: Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője (Fotó: Anadolu via AFP)