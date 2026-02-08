Orbán Viktor felvette a kesztyűt + videó

A magyar miniszterelnök legfrissebb videója szerint a szombathelyi háborúellenes gyűlésen a színfalak mögött Curtissal találkozott. A rapper arra kérte Orbán Viktort, hogy dedikáljon egy MMA-kesztyűt, az egyik sportoló barátja részére.

Az MMA azaz a mixed martial arts, vagy kevert harcművészetek olyan küzdősport, mely megengedi az ütést, rúgást és a földharcot egyaránt, állva és földön is.

A miniszterelnök természetesen teljesítette a kérést, ám előtte felpróbálta ő is a kesztyűt, mondván bokszkesztyűje már volt, MMA-kesztyűje azonban még nem.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.