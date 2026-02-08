orbán viktorminiszterelnökszombathely

Orbán Viktor felvette a kesztyűt + videó

Meglepő jelenet Orbán Viktor legfrissebb Facebook-videójában: a szombathelyi háborúellenes gyűlésen Curtis kérésére egy MMA-kesztyűt dedikált – sőt, fel is próbálta, mondván, ilyenje még nem volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 18:04
Orbán Viktor Forrás: MW
A magyar miniszterelnök legfrissebb videója szerint a szombathelyi háborúellenes gyűlésen a színfalak mögött Curtissal találkozott. A rapper arra kérte Orbán Viktort, hogy dedikáljon egy MMA-kesztyűt, az egyik sportoló barátja részére. 

Az MMA azaz a mixed martial arts, vagy kevert harcművészetek olyan küzdősport, mely megengedi az ütést, rúgást és a földharcot egyaránt, állva és földön is.

A miniszterelnök természetesen teljesítette a kérést, ám előtte felpróbálta ő is a kesztyűt, mondván bokszkesztyűje már volt, MMA-kesztyűje azonban még nem. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve válaszolt a gyűlés résztvevőinek kérdéseire. A miniszterelnök bejelentette, két hét múlva, a Béketanács ülésén ismét találkozik az amerikai elnökkel Washingtonban.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: MW)


