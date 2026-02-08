Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Közelednek a választások, durvul a kampány és egyre nagyobb a pánik a Tisza Pártnál. Ennek megfelelően minden hazugságukat egyre nagyobb erőfeszítés valahogy elkenni, Magyar Péter egyre nehezebben tartja magát, szinte kirobban belőle a feszültség, a sok hazugság, a dupla kampány megviseli az egész Tisza Pártot. Hiszen már minden gondolkodó ember számára nyílt titok, hogy a zsebmessiás és csapata hivatalosan nirvánát ígér és a csillagokat az égről, ám készül egy kőkemény megszorításokra épülő terv is, amelyet Manfred Weber vezényel a brüsszeli központból. A tiszások készen állnak az ország és a nemzet elárulására.”