„A tiszások készen állnak az ország és a nemzet elárulására”

Szabó Gergő
2026. 02. 08. 14:34
Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Közelednek a választások, durvul a kampány és egyre nagyobb a pánik a Tisza Pártnál. Ennek megfelelően minden hazugságukat egyre nagyobb erőfeszítés valahogy elkenni, Magyar Péter egyre nehezebben tartja magát, szinte kirobban belőle a feszültség, a sok hazugság, a dupla kampány megviseli az egész Tisza Pártot. Hiszen már minden gondolkodó ember számára nyílt titok, hogy a zsebmessiás és csapata  hivatalosan nirvánát ígér és a csillagokat az égről, ám készül egy kőkemény megszorításokra épülő terv is, amelyet Manfred Weber vezényel a brüsszeli központból. A tiszások készen állnak az ország és a nemzet elárulására.”

