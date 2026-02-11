kényszersorozásTCKhadseregZelenszkijkatonai szolgálat

Kényszersorozás Ukrajnában – így „toborozzák az önkénteseket” + videó

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni a sorait. Újabb és újabb felvételek mutatják, hogyan hurcolnak el embereket az utcáról, ráadásul a mozgósítás szabályait most tovább lazítják. Eközben az ukrajnai kényszersorozásról egyre brutálisabb beszámolók keringenek. A parancsnokok napi kvótát szabnak, és ha ez nem teljesül, annak ára van.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 23:59
A parancsnokok napi kvótát szabnak, és ha ez nem teljesül, annak ára van Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd, ezért Ukrajnában tovább tágítják a mozgósítás kereteit: a jövőben már a hatvan év feletti férfiak is beléphetnek a hadseregbe egyéves szerződéssel. Ezt Volodimir Zelenszkij kedden aláírt rendelete teszi lehetővé, amely a hadiállapot idejére módosítja a kényszersorozás szabályait. Közben nap mint nap új videók kerülnek elő az utcai razziákról: Odesszában például ismét egy „önkéntest” rángattak fel egy buszra, miközben a járókelők döbbenten figyelték az akciót.

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak
A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak Fotó: AFP

A videóhoz azt írták: 

Odesszában újabb „önkéntest” rángatnak be a buszba.

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.

Korábban megrázó videót osztott meg Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője is az ukrajnai kényszersorozásról. 

A felvételen brutális utcai erőszak látható: civileket rángatnak el a toborzók fényes nappal, az ünnepek előtt.

Készpénzért megúszható a kényszersorozás

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. A katonák kimenekítését egyre több civil is segíti, lassan iparág épül erre

Súlyos visszaélésekre derült fény: a Magyar Nemzet nemrég beszámolt róla, hogy egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be. 

Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. Azt is elmondta, hogy parancsnokok napi kvótát szabnak, és ha ez nem teljesül, annak ára van. Lapunk pár napja arról is beszámolt, hogy Zelenszkij aláírta azt a törvényt, amely alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában. A kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált, a felvételek pedig rávilágítanak arra, milyen szélsőséges módszerekkel próbálják feltölteni soraikat. 

Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai már attól sem riadtak vissza, hogy hajléktalan emberekre csapjanak le.

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. 

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. 

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. 

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt.  Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt

Borítókép: Katonai tisztviselők a harmadik különálló rohamdandár toborzóközpontjának megnyitóján az ukrajnai Lvivben, 2023. július 22-én (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Fegyveres ellenállás a kényszersorozás ellen: belső háború Ukrajnában + videók

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu