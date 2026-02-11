Készpénzért megúszható a kényszersorozás

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak arról beszélt, hogy az átlagemberek pénze az alapvető szükségletek mellett sokszor arra megy el, hogy lefizessék a toborzótiszteket, hogy ne hurcolják el őket. A katonák kimenekítését egyre több civil is segíti, lassan iparág épül erre.

Súlyos visszaélésekre derült fény: a Magyar Nemzet nemrég beszámolt róla, hogy egy szervezett hálózat akár negyvenezer dollárért csempészett ki katonákat a frontról, a fizetséget pedig kriptovalutában szedte be.

Egy TCK-tiszt a Strananak arról beszélt, hogy hatalmas a létszámhiány, ráadásul az utcán összegyűjtöttek jelentős része alkalmatlan a katonai szolgálatra. Azt is elmondta, hogy parancsnokok napi kvótát szabnak, és ha ez nem teljesül, annak ára van. Lapunk pár napja arról is beszámolt, hogy Zelenszkij aláírta azt a törvényt, amely alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában. A kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált, a felvételek pedig rávilágítanak arra, milyen szélsőséges módszerekkel próbálják feltölteni soraikat.

Dnyipróban a toborzóközpont (TCK) munkatársai már attól sem riadtak vissza, hogy hajléktalan emberekre csapjanak le.

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal.

A kényszersorozásnak magyar áldozatai is vannak. Tavaly a kárpátaljai Sebestyén József szenvedett olyan súlyos sérüléseket a toborzás, majd a kiképzés során, hogy néhány nap után belehalt a brutális bánásmód következményeibe. Nemrégiben pedig a beregszászi járásól elhurcolt kárpátaljai magyar férfi lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak.

Rebán Zsoltot az utcáról kényszerrel vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra.

A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd meghalt. Orbán Viktor miniszterelnök a történtek kapcsán bejelentette, hogy a magyar kormány döntött: haladéktalanul kiutasítják Magyarország területéről azokat az ukrán személyeket, akik kényszersorozásban vesznek részt.