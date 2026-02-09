Az orosz erők törnek előre, Zelenszkij külföldiekkel erősítene

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz erők tovább nyomultak előre Szlovjanszk és Dobropillja felé, valamint kedvezőbb állásokat foglaltak el Belicke, Novi Donbasz és Novi Sahove környékén.
A hétfői orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1075 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel
egy katonai repülőtér infrastruktúráját, valamint a hadsereget ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális objektumokat, egy német Leopard harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 72 repülőgép típusú drónt.
Az orosz statisztika szerint elérte a 650-et a háború kezdete óta megsemmisített ukrán légvédelmi rakétarendszerek száma.
