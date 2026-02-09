Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz erők tovább nyomultak előre Szlovjanszk és Dobropillja felé, valamint kedvezőbb állásokat foglaltak el Belicke, Novi Donbasz és Novi Sahove környékén.

Zelenszkij zsoldosokat hív a harcokhoz

Fotó: AFP

A hétfői orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1075 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel

egy katonai repülőtér infrastruktúráját, valamint a hadsereget ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális objektumokat, egy német Leopard harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 72 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 650-et a háború kezdete óta megsemmisített ukrán légvédelmi rakétarendszerek száma.