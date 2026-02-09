orosz-ukrán háborúOroszországVolodimir Zelenszkij

Az orosz erők törnek előre, Zelenszkij külföldiekkel erősítene

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium. Közben Zelenszkij aláírta azt a törvényt, amely alapján a külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 20:21
Orosz csapás ért egy ukrán lakóházat Fotó: IRYNA RYBAKOVA Forrás: The 93rd Kholodnyi Yar Separate
Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz erők tovább nyomultak előre Szlovjanszk és Dobropillja felé, valamint kedvezőbb állásokat foglaltak el Belicke, Novi Donbasz és Novi Sahove környékén.

Zelenszkij zsoldosokat hív a harcokhoz
Fotó: AFP

A hétfői orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1075 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel 

egy katonai repülőtér infrastruktúráját, valamint a hadsereget ellátó energetikai és közlekedési infrastrukturális objektumokat, egy német Leopard harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, továbbá 72 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 650-et a háború kezdete óta megsemmisített ukrán légvédelmi rakétarendszerek száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Herszon megyében hét sebesült civilt szállítottak kórházba, a határ menti Kurszk megyében pedig találat érte a Homutovkai járás önkormányzatának épületét. 

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos a moszkvai parlament alsóházában közölte, hogy ukrán hivatali partnerének és a Nemzetközi Vöröskeresztnek 90 olyan ember névsorát adta át, akiket oroszpárti nézeteik miatt tartóztattak le Ukrajnában.

Zelenszkij aláírta a törvényt

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében az ukrán hadseregben szolgáló külföldi zsoldosok tartózkodási engedélyt kaphatnak Ukrajnában. A törvény szövegét az elnök aláírásával a parlament honlapján tették közzé hétfőn.

A törvény értelmében a külföldi katonák ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak a szerződésük teljes időtartamára, valamint a szerződés meghosszabbításának időtartamára. A jogszabály külön szociális garanciákat is biztosít számukra, egyebek mellett az egészségügyi ellátás területén

– olvasható az ukrán parlament által a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett szövegben.

Zelenszkij tavaly júniusban írta alá a többes állampolgárságot engedélyező törvényt, amely 2026. január 16-án lépett életbe. Az ukrán hatóságok szerint a kezdeményezés célja az állampolgárság megadása, illetve az attól való megfosztás rendjének aktualizálása. Ez vonatkozik mind a külföldön élő ukránokra, mind az ukrán hadseregben szolgálatot teljesítő külföldiekre és családtagjaikra. Az ilyen zsoldosok egy háború idején az ukrán hadsereggel kötött szerződés első évi szolgálata után kérhetik az ukrán állampolgárságot.

Borítókép: Orosz csapás ért egy ukrán lakóházat (Fotó: AFP)

Fontos híreink

