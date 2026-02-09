fegyverOroszországsiklóbomba

Új siklóbombát mutatott be Oroszország

Oroszország bemutatott egy frissített szárnyas siklóbombát harci repülőgépekhez, amely az UMPK-500 irányítókészlet fejlesztését mutatja be egy új, UMPB-5 elnevezésű változatként, az elmúlt napokban keringő fotók és videók szerint. Az új siklóbomba ugyanazt az irányító és navigációs csomagot használja, mint a korábbi orosz siklóbomba-variánsok, de különböző korrekciós rendszereket is alkalmaz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 19:35
Egy orosz irányított légibomba és egy UMPB egység töredékei Harkivban Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
A lőszer, amelyet orosz források korábban „egységes moduláris siklóbombának” neveztek, az orosz UMPK (Unifitsirovannyi Modul Planirovaniya i Korrektsii) szárnyakkal felszerelt irányított bombák családjának továbbfejlesztését képviseli, amelyeket széles körben használtak az Ukrajna elleni háborúban. A frissített konstrukció a repülőgép törzsének és a szárnykonfigurációnak a megváltoztatását jelenti, amelynek célja a csapástávolság növelése, miközben megőrzi a meglévő irányítási architektúrát – írja a Defence Blog. Ukrán források szerint az új siklóbomba, az UMPB-5 ugyanazt az irányító és navigációs csomagot használja, mint a korábbi orosz siklóbomba-variánsok, kombinálva a műholdas navigációt és az inerciális korrekciós rendszereket, amelyeket általában SMART és Kometa-M12 néven emlegetnek. 

Az UMPK csapása korábban. Az új siklóbomba különböző korrekciós rendszereket is alkalmaz
Az UMPK csapása korábban. Az új siklóbomba különböző korrekciós rendszereket is alkalmaz
Fotó: AFP

Ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a bombát számos légvédelmi harci zónán kívüli repülőgépről lehessen kilőni, miközben elfogadható pontosságot biztosítanak a fix célpontokkal szemben.

Egy további, UMPB-5R néven azonosított változatról is beszámoltak. Ukrán források szerint ez a változat egy SWIWIN által gyártott kis turbóhajtóművet tartalmaz, ami a lőszer maximális hatótávolságát akár 200 kilométerre is növelheti. 

A motoros változat célja, hogy tovább bővítse a távolsági csapásmérő képességet azáltal, hogy a lövés után is fenntartja a repülést, ahelyett, hogy kizárólag az aerodinamikai siklásra hagyatkozna.

A „Polkovnik GSh” megfigyelő csatorna arról számolt be, hogy még a meghajtórendszer nélkül is az aerodinamikai hatékonyság javítása és a szárnyfelület növelése becslések szerint 40-50 kilométerrel növelte a siklási hatótávolságot. E becslés szerint a motor nélküli UMPB-5 akár nagyjából 160 kilométeres távolságot is elérhet, ha megfelelő magasságból és sebességről lövik ki.

A frissített bombákat orosz taktikai repülőgépek, köztük a megszállt terület vagy orosz légtér felett működő Szu–34 Fullback vadászbombázókra tervezték. A megnövelt hatótávolság lehetővé teszi, hogy a hordozórakéták távolabb maradjanak a frontvonalbeli légvédelemtől, miközben továbbra is eltalálják az ukrán ellenőrzés alatt álló területeken belüli célpontokat.

Oroszország egyre inkább a szárnyas siklóbombákra támaszkodik, mint költséghatékony módszerre a nagy hagyományos robbanófejek szállítására anélkül, hogy a repülőgépeket rövid és közepes hatótávolságú légvédelmi rendszereknek tennék ki. A moduláris megközelítés lehetővé teszi, hogy a régebbi, irányítatlan bombákat kiegészítő készletek segítségével irányított fegyverekké alakítsák, egyszerűsítve a gyártást és a logisztikát.

Borítókép: Egy orosz irányított légibomba és egy UMPB-egység töredékei Harkivban (Fotó: AFP)

