Botrányos képsorok és halálesetek – fokozódik a feszültség a kényszersorozások körül Ukrajnában

Az egyre súlyosabb létszámhiány miatti felgyorsított mozgósítás érezhető feszültséget kelt Ukrajnában. Már a fronttól távolabb fekvő nyugati városokban is nő az elégedetlenség, miközben a közösségi oldalakon egymást érik az erőszakos előállításokról készült felvételek. A kényszersorozás kérdése a kárpátaljai magyarságot is különösen érzékenyen érinti: egy éven belül több haláleset is megrázta a helyi közösséget.

2026. 02. 13. 8:45
A kényszersorozás elől rengetegen elmenekülnek Forrás: AFP
Ukrajnában egyre feszültebb a helyzet a mozgósítás körül. A hadsereg komoly létszámhiánnyal küzd, közben a hátországban egyre több konfliktus kíséri a behívók végrehajtását. A DW riportja szerint még a fronttól távolabbi, nyugati városokban – például Lvivben – is erősödik az ellenérzés a mozgósítást végző egységekkel szemben – írja az Origo.

Hatalmas a feszültség Ukrajnában – A TCK sorozótisztjei egyre brutálisabb módszerekhez nyúlnak
Hatalmas a feszültség Ukrajnában – A TCK sorozótisztjei egyre brutálisabb módszerekhez nyúlnak Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A német közszolgálati csatorna riportja szerint a mozgósítás kérdése komoly társadalmi feszültséget okoz. Miközben a fronton égető szükség van az utánpótlásra, a hátországban sokan bírálják a behívások végrehajtásának módját. A megszólaló tisztek a DW-nek úgy nyilatkoztak: feladatuk „rendkívül népszerűtlen és pszichésen megterhelő”, de állításuk szerint a hadsereg emberhiánya miatt nincs mozgásterük.

A beszámolóban több helyi lakos is arról beszélt, hogy a mozgósítást a háborús helyzetben szükségesnek tartja. Ezzel párhuzamosan azonban a közösségi médiában terjedő felvételek komoly indulatokat váltanak ki: az interneten sorra jelennek meg az utcai előállításokról és dulakodásokról készült videók.

A DW kitér arra is, hogy a hatóságok több száz esetben indítottak vizsgálatot hatalommal való visszaélés gyanúja miatt.

Szinte naponta jelennek meg az interneten olyan videók, amelyek a mozgósítás végrehajtásának durva jeleneteit mutatják. A felvételek tanúsága szerint a toborzók több esetben fizikai kényszert alkalmazva viszik el az érintetteket.

Nemrég Odesszában történt incidens: egy férfit a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai állítottak elő. A hozzátartozók azt állítják, hogy paprikaspray-t fújtak rá, bántalmazták, majd a központban is folytatódott az erőszak, a férfi végül súlyos sérülésekkel került kórházba.

A TCK visszautasította a vádakat. Közlésük szerint az érintett agresszívan viselkedett, fejsérülését saját magának okozta, ezért szorult orvosi ellátásra, majd elkülönítésre.

Az eset után a helyszínen összegyűlt feldühödött helyiek megtámadtak egy, a mozgósítási központ munkatársait szállító buszt: betörték az ablakokat, és megpróbálták kiszabadítani a járműben ülő férfiakat. A mozgósítás körüli feszültség azóta sem csillapodott, sőt, több helyen tovább erősödött.

Két kárpátaljai magyar család gyásza

Az elmúlt hónapokban két kárpátaljai magyar családot is súlyos veszteség ért a mozgósítással összefüggésben. Először Sebestyén József halála rendítette meg a helyi közösséget, majd nemrég a 41 éves Rebán Zsolt tragédiájának híre érkezett.

Borítókép: A kényszersorozás elől rengetegen elmenekülnek (Fotó: AFP)

