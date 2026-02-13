Botrányos képsorok és halálesetek – fokozódik a feszültség a kényszersorozások körül Ukrajnában

Ukrajnában egyre feszültebb a helyzet a mozgósítás körül. A hadsereg komoly létszámhiánnyal küzd, közben a hátországban egyre több konfliktus kíséri a behívók végrehajtását. A DW riportja szerint még a fronttól távolabbi, nyugati városokban – például Lvivben – is erősödik az ellenérzés a mozgósítást végző egységekkel szemben – írja az Origo.

Hatalmas a feszültség Ukrajnában – A TCK sorozótisztjei egyre brutálisabb módszerekhez nyúlnak Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

A német közszolgálati csatorna riportja szerint a mozgósítás kérdése komoly társadalmi feszültséget okoz. Miközben a fronton égető szükség van az utánpótlásra, a hátországban sokan bírálják a behívások végrehajtásának módját. A megszólaló tisztek a DW-nek úgy nyilatkoztak: feladatuk „rendkívül népszerűtlen és pszichésen megterhelő”, de állításuk szerint a hadsereg emberhiánya miatt nincs mozgásterük.