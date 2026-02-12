A politikus arról beszélt, hogy ukrajnai finanszírozást és a gyorsított európai uniós bővítést minden más szempont fölé rendelné egy nyilvánosságra került brüsszeli terv. Mint mondta az EP néppárti többsége kedden újabb 90 milliárd eurós kölcsönt szavazott meg Ukrajnának. Ugyanezen a héten – mondta – a „brüsszeli üzenőfüzetnek tekinthető” Politico hírportál részletes tervet közölt arról, miként rendelnének alá mindent Ukrajna további finanszírozásának és a gyorsított uniós bővítésnek.
„A magyarok pénzének Magyarországon a helye, az országunknak pedig a békében, nem a háborús övezetben!”
Brüsszel tervében az is benne van, hogy ha nem sikerülne simulékony kormányt intézni Magyarországon, akkor egyszerűen felülírják a szabályokat, és elveszik a vétó lehetőségét, megerőszakolják a szerződéseket, és elfojtják a kritikus hangokat – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője csütörtökön Strasbourgban az MTI-nek adott nyilatkozatában.
Ismertetése szerint a terv lényege, hogy Ukrajnának „fordított tagsági eljárást” biztosítanának: először, már 2027-ben megkapná a tagságot, és csak ezt követően kezdenének tárgyalni arról, hogy megfelel-e a feltételeknek. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a forgatókönyv része, hogy egy „általuk remélt Tisza-kormány” áldását adja erre. Szavai szerint ez egybecseng a Tisza új külügyese, Orbán Anita azon kijelentésével, miszerint nem élnének a vétó lehetőségével, mert „inkább küllők szeretnének lenni a keréken”.
a cikk megjelenését követően egy másik újságíró a Politicóban arról beszélt, hogy a terveket nem kell nagy dobra verni a választások előtt. A politikus szerint ez egybecseng Tarr Zoltán tiszás képviselő kijelentésével, miszerint nem kell a terveikről beszélni, hogy a választások után mindent meg lehessen tenni. Dömötör Csaba azt mondta: ezért tiltják le a Tisza képviselőjelöltjeit a nyilatkozatokról, és ezért tagadta Magyar Péter a gyorsított tagság lehetőségét.
Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a brüsszeli terv nem tér ki a költségvetési és gazdasági vonatkozásokra, ugyanakkor az ukrán kormány már „összeírta a számlát”: katonai támogatásra 700 milliárd, gazdasági támogatásra 800 milliárd dollárt követelnek. Hozzátette: gyorsított tagság esetén Ukrajna hozzáférne a meglévő uniós támogatási programokhoz is.
Ha ez a terv megvalósulna, az az abszurd helyzet állna elő, hogy az EU annyit költene Ukrajnára, mint saját magára
– fogalmazott. Közölte: jelenleg az uniós költségvetésben nincs meg ennek a fedezete, ezért – fogalmazott – a tagállami költségvetésekben akarnak helyet csinálni megszorításokkal.
Dömötör Csaba szerint egy esetleges „Tisza-kormány” az ukrán zászlós terv elfogadásával magasabb jövedelemadót, csökkentett családi adókedvezményeket, új vagyonadót és a 13. havi nyugdíj eltörlését vezetné be.
Mi ezt a tervet elutasítjuk: a magyarok pénzének Magyarországon a helye, az országunknak pedig a békében, nem pedig a háborús övezetben – jelentette ki, hozzátéve: »erről döntünk majd április 12-én.«
A szerdai, Szlovákiára vonatkozó jogállamisági uniós parlamenti vitával kapcsolatban a képviselő azt mondta: a tiszás politikusok azt állították, hogy ők vetették napirendre a Benes-dekrétumokról szóló vitát, ám – mint fogalmazott – ez nem igaz, és még a vita címében sem szerepelhetett a téma. Hozzátette: azt is állították, hogy az Európai Néppárt büntetése miatt nem szólalhatnak fel, ennek ellenére felszólaltak a vitában.
Dömötör Csaba szerint az Európai Néppárt hozzáállását az őshonos kisebbségek védelméhez jól mutatja, hogy a legutóbbi plenáris ülésen elfogadott 2025-ös emberi jogi jelentésben az őshonos kisebbségek védelme még említés szintjén sem szerepel. Mint mondta, a benyújtott módosító javaslatokat elutasították.
A politikus végül kijelentette: amikor a kárpátaljai magyarságot jogsértések érik – például a nyelvhasználati jogok szűkítése vagy a kényszersorozás miatt –, „nemhogy senki nem emeli fel a szavát, hanem még azokat bélyegzik meg, akik ezeket szóvá teszik”. Hozzátette: amikor az őshonos kisebbségek jogairól van szó, az Európai Néppártot ez nem érdekli.
