„A magyarok pénzének Magyarországon a helye, az országunknak pedig a békében, nem a háborús övezetben!”

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy a brüsszeli terv nem tér ki a költségvetési és gazdasági vonatkozásokra, ugyanakkor az ukrán kormány már „összeírta a számlát”: katonai támogatásra 700 milliárd, gazdasági támogatásra 800 milliárd dollárt követelnek. Hozzátette: gyorsított tagság esetén Ukrajna hozzáférne a meglévő uniós támogatási programokhoz is.

Ha ez a terv megvalósulna, az az abszurd helyzet állna elő, hogy az EU annyit költene Ukrajnára, mint saját magára

– fogalmazott. Közölte: jelenleg az uniós költségvetésben nincs meg ennek a fedezete, ezért – fogalmazott – a tagállami költségvetésekben akarnak helyet csinálni megszorításokkal.