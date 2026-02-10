Ötpontos Zelenszkij-terv, kimondatlan fenyegetés: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.”

A Mandiner szemlézett egy podcastet, melyben Zoya Sheftalovich, a Politico újságírója (aki beszámolt a Zelenszkij-tervről , amellyel Ukrajna uniós csatlakozását gyorsítanák fel) Ian Wisharttal, a lap másik újságírójával beszélgetett. Az ukrán származású Sheftalovich nehezen leplezte Orbán Viktor iránti gyűlöletét, amiért a magyar kormányfő saját hazája, nem pedig Ukrajna érdekeit nézi. Hangsúlyozta, nem azért kell meggyőzni Orbán Viktort, mert olyan nagy szükségük lenne Orbánra, hanem mert az összes tagállam egyöntetű jóváhagyására van szükség.
A Zelenszkij-terv lényege
Lapunk is beszámolt arról az öt pontról, amely meghatározhatja a csatlakozási folyamatot; ezek közül a harmadik már kifejezetten a magyar kormányra fókuszál, amely akadályt jelent Ukrajna uniós felvételében. Brüsszeli körökben az első számú forgatókönyvként arról beszélnek, hogy Orbán Viktort tavasszal félreállítják. Ha ez nem történik meg, tartalék megoldásként Donald Trump közvetítői szerepével kalkulálnak.
Amennyiben egyik változat sem hozna eredményt, előkerülhet a legsúlyosabb eszköz: a hetes cikkely alkalmazásával megfosztanák Magyarországot a szavazati jogától.
