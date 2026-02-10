Ötpontos Zelenszkij-terv, kimondatlan fenyegetés: „Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.”

A Mandiner beszámolója szerint a podcast beszélgetés célja az volt, hogy a közönségnek elmagyarázzák, a felsorolt intézkedések a valóságban mit takarnak. A műsorvezető, Andrew Wishart igyekezett tárgyilagos maradni. Ezzel szemben az ukrán Sheftalovich alig tudta visszafogni indulatait Orbán Viktorral szemben, amiért szerinte a miniszterelnök Magyarország, nem pedig Ukrajna szempontjait tartja elsődlegesnek. Kiemelte: nem azért kell rávenni Orbán Viktort a támogatásra, mert nélkülözhetetlen szereplő lenne, hanem mert a döntéshez valamennyi tagország beleegyezése kell. A felvetés inkább úgy hatott, mintha a magyar kormányfő súlyát próbálná kisebbíteni a nemzetközi térben.

Beszédes volt az is, amikor arról beszélt, hogy a 7-es cikkely alkalmazására Magyarországgal szemben nem Ukrajna, hanem a jogállamiság miatt van szükség.

Mindez annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy korábban részletesen arról beszélt: erre a lépésre csak végső esetben kerülhet sor, ha Magyarországot más eszközökkel nem lehet rávenni Ukrajna felvételének támogatására. Amikor Andrew Wishart megjegyezte, hogy a 7-es cikk alkalmazása rendkívül kemény beavatkozás lenne, az újságíró erre úgy válaszolt:

Ezért nem is beszél róla senki nyíltan a magyarországi választások előtt.

Szavai szerint mindezt a magyar miniszterelnök akár kampányeszközként is használhatná, azt a benyomást keltve, mintha Brüsszelből zsarolnák. Ő azonban úgy vélte, egyszerű figyelmeztetésről van szó: ha a jogállamisági helyzet nem változik, akkor lépni kell – fogalmazott Orbán Viktor kapcsán.