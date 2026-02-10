Brüsszel Magyar Péterben látja az esélyt Ukrajna uniós csatlakozására

„Fenyegetnek, hogy ha Ukrajna majd belép, még egyszer mondom, nincs olyan opció. Tehát ezt fontos tudni, hogy senki nem tudja fölvenni Ukrajnát gyorsított eljárással. Ez egy óriási hazugság” – jelentette ki Magyar Péter korábban.

Dömötör Csaba szerint a brüsszeliek azzal érvelnek, hogy mivel Zelenszkij elnökre egyre nagyobb nyomás helyezedik, hogy engedményeket tegyen az orosz félnek, ezért valami megnyugtató fejleményt fel kell mutatni az ukrán választóknak is a gyorsított bővítés képében.

Azt értem, hogy ez Ukrajnának miért fontos, az ukrán kormánynak, de hogy ezt miért emelik be az uniós politika fősodrába, azt nem értem.

– mondta az európai parlamenti képviselő.

Dömötör elmondta, hogy fordított bővítésben gondolkodik Brüsszel az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Először a tagságot kapnák meg, majd utólag részletes tárgyalások során jutnának hozzá a jogosultságokhoz az ukránok.

Ez teljesen abszurd, olyan, minthogyha egy érettségin a diáknak először megmondanák, hogy átment, és utána néznék meg, hogy mit tud.

– háborodott fel a politikus.

Kiemelte, hogy külön részben foglalkoznak Magyarországgal. A cikk azt fejtegeti, hogyan lehetne megkerülni a magyar kormányt, ha az ellenzi a bővítést.

Egyes opció az az, hogy nagyon szurkolnak annak, hogy Magyar Péter nyerjen a választásokon, mert ő teljesen más politikát folytatna. A másik, arra az esetre, hogyha újra Orbán Viktor nyerne, a 7-es cikkelyes eljárás, tehát korlátoznák Magyarország szavazati jogát, ami egyébként teljesen nyílt beismerése annak, hogy a jogállamisági eljárásnak semmi, de semmi köze nincs a demokrácia állapotához, hanem egy zsarolási eszköz.

– világított rá a tényekre Dömötör Csaba.

A politikus szerint annyi történt, hogy ezúttal részletesebben is leírták, amit a Fidesz–KDNP mindig mondott. Magyarország útjában áll a háborús és a bővítési mániának, ezért egy sokkal simulékonyabb kormányt szeretnének. A képviselő szerint erről majd a magyarok döntenek április 12-én.