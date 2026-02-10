Dömötör CsabazsarolásBrüsszelUkrajna

Brüsszel Magyar Péterben látja az esélyt Ukrajna uniós csatlakozására

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője bemutatta, hogy már a Politico is részletesen ír arról a tervről, amiben Brüsszel egy uniós normákat megkerülő módszerrel próbálná bepréselni Ukrajnát az EU-ba. Dömötör Csaba szerint hiába a fenyegetések sora, ilyen opciónak nincs létjogosultsága. A politikus rámutat, hogy ha a brüsszeli vezetők elvárásai meghiúsulnának Magyar Péter győzelmével kapcsolatban, akkor korlátoznák Magyarország szavazati jogát, amivel nyíltan beismernék: a demokrácia már csak hangzatos retorikai eszköz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 12:59
Dömötör Csaba a Fidesz - KDNP európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba a Fidesz - KDNP európai parlamenti képviselője Forrás: AFP
Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője közösségimédia-felületén megosztott videóban jelentkezett, amiben elmondja, hogy a Politico részletesen ír arról, miképpen akarják végrehajtani a gyorsítópályás ukrán bővítést. Azt, amit Magyar Péter simán letagad a magyar választók előtt.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI

„Fenyegetnek, hogy ha Ukrajna majd belép, még egyszer mondom, nincs olyan opció. Tehát ezt fontos tudni, hogy senki nem tudja fölvenni Ukrajnát gyorsított eljárással. Ez egy óriási hazugság” – jelentette ki Magyar Péter korábban.

Dömötör Csaba szerint a brüsszeliek azzal érvelnek, hogy mivel Zelenszkij elnökre egyre nagyobb nyomás helyezedik, hogy engedményeket tegyen az orosz félnek, ezért valami megnyugtató fejleményt fel kell mutatni az ukrán választóknak is a gyorsított bővítés képében.

Azt értem, hogy ez Ukrajnának miért fontos, az ukrán kormánynak, de hogy ezt miért emelik be az uniós politika fősodrába, azt nem értem.

– mondta az európai parlamenti képviselő.

Dömötör elmondta, hogy fordított bővítésben gondolkodik Brüsszel az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Először a tagságot kapnák meg, majd utólag részletes tárgyalások során jutnának hozzá a jogosultságokhoz az ukránok.

Ez teljesen abszurd, olyan, minthogyha egy érettségin a diáknak először megmondanák, hogy átment, és utána néznék meg, hogy mit tud.

– háborodott fel a politikus.

Kiemelte, hogy külön részben foglalkoznak Magyarországgal. A cikk azt fejtegeti, hogyan lehetne megkerülni a magyar kormányt, ha az ellenzi a bővítést.

Egyes opció az az, hogy nagyon szurkolnak annak, hogy Magyar Péter nyerjen a választásokon, mert ő teljesen más politikát folytatna. A másik, arra az esetre, hogyha újra Orbán Viktor nyerne, a 7-es cikkelyes eljárás, tehát korlátoznák Magyarország szavazati jogát, ami egyébként teljesen nyílt beismerése annak, hogy a jogállamisági eljárásnak semmi, de semmi köze nincs a demokrácia állapotához, hanem egy zsarolási eszköz. 

– világított rá a tényekre Dömötör Csaba.

A politikus szerint annyi történt, hogy ezúttal részletesebben is leírták, amit a Fidesz–KDNP mindig mondott. Magyarország útjában áll a háborús és a bővítési mániának, ezért egy sokkal simulékonyabb kormányt szeretnének. A képviselő szerint erről majd a magyarok döntenek április 12-én.

A terv, amivel Ukrajna gyorsított beléptetését sürgetnék

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az EU aktívan vizsgálja Ukrajna 2027-es csatlakozásának beépítését egy lehetséges békemegállapodásba, egy részleges tagság formájában, miközben a teljes reformok később fejeződnének be. Brüsszelt nem érdekli, hogy a háborúban álló ország fuldoklik a korrupcióban, s hatalmas veszélyt jelentene az ukránok csatlakozása az egész unióra nézve. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a magyarok érdekét képviseli, s ellenáll Ukrajna integrációs terveinek. Ursula von der Leyen és csapata Magyar Péter győzelmében bízik. Brüsszel és Kijev szerint a Tisza Párt betolhatja Kijevet az EU-ba.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

