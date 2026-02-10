Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője közösségimédia-felületén megosztott videóban jelentkezett, amiben elmondja, hogy a Politico részletesen ír arról, miképpen akarják végrehajtani a gyorsítópályás ukrán bővítést. Azt, amit Magyar Péter simán letagad a magyar választók előtt.
Brüsszel Magyar Péterben látja az esélyt Ukrajna uniós csatlakozására
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője bemutatta, hogy már a Politico is részletesen ír arról a tervről, amiben Brüsszel egy uniós normákat megkerülő módszerrel próbálná bepréselni Ukrajnát az EU-ba. Dömötör Csaba szerint hiába a fenyegetések sora, ilyen opciónak nincs létjogosultsága. A politikus rámutat, hogy ha a brüsszeli vezetők elvárásai meghiúsulnának Magyar Péter győzelmével kapcsolatban, akkor korlátoznák Magyarország szavazati jogát, amivel nyíltan beismernék: a demokrácia már csak hangzatos retorikai eszköz.
„Fenyegetnek, hogy ha Ukrajna majd belép, még egyszer mondom, nincs olyan opció. Tehát ezt fontos tudni, hogy senki nem tudja fölvenni Ukrajnát gyorsított eljárással. Ez egy óriási hazugság” – jelentette ki Magyar Péter korábban.
Dömötör Csaba szerint a brüsszeliek azzal érvelnek, hogy mivel Zelenszkij elnökre egyre nagyobb nyomás helyezedik, hogy engedményeket tegyen az orosz félnek, ezért valami megnyugtató fejleményt fel kell mutatni az ukrán választóknak is a gyorsított bővítés képében.
Azt értem, hogy ez Ukrajnának miért fontos, az ukrán kormánynak, de hogy ezt miért emelik be az uniós politika fősodrába, azt nem értem.
– mondta az európai parlamenti képviselő.
Dömötör elmondta, hogy fordított bővítésben gondolkodik Brüsszel az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Először a tagságot kapnák meg, majd utólag részletes tárgyalások során jutnának hozzá a jogosultságokhoz az ukránok.
Ez teljesen abszurd, olyan, minthogyha egy érettségin a diáknak először megmondanák, hogy átment, és utána néznék meg, hogy mit tud.
– háborodott fel a politikus.
Kiemelte, hogy külön részben foglalkoznak Magyarországgal. A cikk azt fejtegeti, hogyan lehetne megkerülni a magyar kormányt, ha az ellenzi a bővítést.
Egyes opció az az, hogy nagyon szurkolnak annak, hogy Magyar Péter nyerjen a választásokon, mert ő teljesen más politikát folytatna. A másik, arra az esetre, hogyha újra Orbán Viktor nyerne, a 7-es cikkelyes eljárás, tehát korlátoznák Magyarország szavazati jogát, ami egyébként teljesen nyílt beismerése annak, hogy a jogállamisági eljárásnak semmi, de semmi köze nincs a demokrácia állapotához, hanem egy zsarolási eszköz.
– világított rá a tényekre Dömötör Csaba.
A politikus szerint annyi történt, hogy ezúttal részletesebben is leírták, amit a Fidesz–KDNP mindig mondott. Magyarország útjában áll a háborús és a bővítési mániának, ezért egy sokkal simulékonyabb kormányt szeretnének. A képviselő szerint erről majd a magyarok döntenek április 12-én.
További Külföld híreink
A terv, amivel Ukrajna gyorsított beléptetését sürgetnék
Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk, az EU aktívan vizsgálja Ukrajna 2027-es csatlakozásának beépítését egy lehetséges békemegállapodásba, egy részleges tagság formájában, miközben a teljes reformok később fejeződnének be. Brüsszelt nem érdekli, hogy a háborúban álló ország fuldoklik a korrupcióban, s hatalmas veszélyt jelentene az ukránok csatlakozása az egész unióra nézve. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a magyarok érdekét képviseli, s ellenáll Ukrajna integrációs terveinek. Ursula von der Leyen és csapata Magyar Péter győzelmében bízik. Brüsszel és Kijev szerint a Tisza Párt betolhatja Kijevet az EU-ba.
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újra átverték a választókat: Manfred Weber bevallotta, a Néppárt azonnal alkalmazná a Mercosur-megállapodást
Itt a beismerés!
Orbán Viktor: Zelenszkij mesterkedik, nein, danke!
A miniszterelnök elmondta, mit csinálna egy „brüsszeli bábkormány”.
Macron szűkebb körben tárgyalna Putyinnal
A francia elnök további európai–amerikai feszültségre számít.
Rejtély, hogy pontosan mi történt: különös körülmények között meghalt hat ember a hegyekben Bulgáriában
Felmerül a gyilkosság és az öngyilkosság gyanúja is.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újra átverték a választókat: Manfred Weber bevallotta, a Néppárt azonnal alkalmazná a Mercosur-megállapodást
Itt a beismerés!
Orbán Viktor: Zelenszkij mesterkedik, nein, danke!
A miniszterelnök elmondta, mit csinálna egy „brüsszeli bábkormány”.
Macron szűkebb körben tárgyalna Putyinnal
A francia elnök további európai–amerikai feszültségre számít.
Rejtély, hogy pontosan mi történt: különös körülmények között meghalt hat ember a hegyekben Bulgáriában
Felmerül a gyilkosság és az öngyilkosság gyanúja is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!