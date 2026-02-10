Andrej Babisétteremtalálkozóbécsi szelet

Hatalmas kihívással nézett szembe a cseh kormányfő

Andrej Babis közösségimédia-oldalán bejelentette, Bécsbe utazott. A cseh miniszterelnök bajorországi látogatása után nem tudott ellenállni, hogy hódoljon egyik nagy szenvedélyének.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 10:22
Andrej Babis cseh miniszterelnök Forrás: AFP
Andrej Babis közösségimédia-felületén bejelentette, hogy bajorországi látogatása után, következő útja Bécs városába vezetett, ahol meglehetősen nagy kihívással szembesült a cseh miniszterelnök.

Andrej Babis cseh kormányfő
Andrej Babis cseh kormányfő (Fotó: AFP)

Babis elmondása szerint nem tudott ellenállni a csábításnak és az osztrák kancellárral való találkozója előtt még ellátogatott a legendás Figlmüller étterembe, mely több mint százéves gasztronómiai örökséget tudhat magáénak. 

A cseh kormányfő a sűrű nap végén nem akármilyen kihívással nézett szembe, egy hatalmas bécsi szeletet kellett legyűrnie. Láthatóan örömmel áll a kihívás elé.

A cseh miniszterelnök Orbán Viktor egyik legfőbb szövetségese

Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy Szijjártó Péter a cseh–magyar kapcsolatok erősödéséről írt a közösségi oldalán. Kiemelte, hogy az új cseh kormány és Andrej Babis fontos szövetségesek Orbán Viktor számára.

Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)

