Andrej Babis közösségimédia-felületén bejelentette, hogy bajorországi látogatása után, következő útja Bécs városába vezetett, ahol meglehetősen nagy kihívással szembesült a cseh miniszterelnök.
Hatalmas kihívással nézett szembe a cseh kormányfő
Andrej Babis közösségimédia-oldalán bejelentette, Bécsbe utazott. A cseh miniszterelnök bajorországi látogatása után nem tudott ellenállni, hogy hódoljon egyik nagy szenvedélyének.
Babis elmondása szerint nem tudott ellenállni a csábításnak és az osztrák kancellárral való találkozója előtt még ellátogatott a legendás Figlmüller étterembe, mely több mint százéves gasztronómiai örökséget tudhat magáénak.
A cseh kormányfő a sűrű nap végén nem akármilyen kihívással nézett szembe, egy hatalmas bécsi szeletet kellett legyűrnie. Láthatóan örömmel áll a kihívás elé.
A cseh miniszterelnök Orbán Viktor egyik legfőbb szövetségese
Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy Szijjártó Péter a cseh–magyar kapcsolatok erősödéséről írt a közösségi oldalán. Kiemelte, hogy az új cseh kormány és Andrej Babis fontos szövetségesek Orbán Viktor számára.
Borítókép: Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)
