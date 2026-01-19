Andrej Babis cseh miniszterelnökre erős szövetségesként tekint Orbán Viktor és a magyar kormány, aki a magyar kormányfőhöz hasonlóan az illegális migráció ellen és a béke ügye mellett teszi le a voksát Brüsszelben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Babis hangsúlyozta, hogy Ukrajna finanszírozása többmilliárdos kárt eredményezett. Álláspontja pedig világos, miszerint Csehországnak követnie kell a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország.
Babis az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak
Szijjártó Péter a cseh–magyar kapcsolatok erősödéséről írt a közösségi oldalán. Kiemelte, hogy az új cseh kormány és Andrej Babis fontos szövetségesek Orbán Viktor számára.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, melyhez azt írta:
Az új cseh kormány jó barátunk, Andrej Babis pedig az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak. Korábban közösen harcoltunk az illegális migráció ellen, és most a béke ügye mellett állunk ki közösen. Minél erősebb itt a szövetségünk, annál jobban tudunk fellépni Brüsszel háborús tervei ellen.
Borítókép: Andrej Babis nemcsak elismeri a magyar megoldást az illegális migráció kérdésében, hanem maga is hasonló lépésekre készül (Fotó: Facebook)
