Babis az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak

Szijjártó Péter a cseh–magyar kapcsolatok erősödéséről írt a közösségi oldalán. Kiemelte, hogy az új cseh kormány és Andrej Babis fontos szövetségesek Orbán Viktor számára.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 17:17
Andrej Babis nemcsak elismeri a magyar megoldást az illegális migráció kérdésében, hanem maga is hasonló lépésekre készül Forrás: Facebook
Andrej Babis cseh miniszterelnökre erős szövetségesként tekint Orbán Viktor és a magyar kormány, aki a magyar kormányfőhöz hasonlóan az illegális migráció ellen és a béke ügye mellett teszi le a voksát Brüsszelben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Babis hangsúlyozta, hogy Ukrajna finanszírozása többmilliárdos kárt eredményezett. Álláspontja pedig világos, miszerint Csehországnak követnie kell a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország.

Andrej Babis cseh miniszterelnök
Andrej Babis cseh miniszterelnök
Fotó: Facebook

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új bejegyzést osztott meg közösségi oldalán, melyhez azt írta:

Az új cseh kormány jó barátunk, Andrej Babis pedig az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak. Korábban közösen harcoltunk az illegális migráció ellen, és most a béke ügye mellett állunk ki közösen. Minél erősebb itt a szövetségünk, annál jobban tudunk fellépni Brüsszel háborús tervei ellen.

Borítókép: Andrej Babis nemcsak elismeri a magyar megoldást az illegális migráció kérdésében, hanem maga is hasonló lépésekre készül (Fotó: Facebook)

