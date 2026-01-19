Babis az egyik legfontosabb szövetségese Orbán Viktornak

Andrej Babis cseh miniszterelnökre erős szövetségesként tekint Orbán Viktor és a magyar kormány, aki a magyar kormányfőhöz hasonlóan az illegális migráció ellen és a béke ügye mellett teszi le a voksát Brüsszelben. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Babis hangsúlyozta, hogy Ukrajna finanszírozása többmilliárdos kárt eredményezett. Álláspontja pedig világos, miszerint Csehországnak követnie kell a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország.

Andrej Babis cseh miniszterelnök

Fotó: Facebook