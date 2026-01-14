Babis Orbán Viktor példáját követné az illegális migráció ügyében + videó

Rendkívüli

Dömötör Csaba, a Patrióták Európáért képviselője új bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, amelyből kiderül: Andrej Babis nemcsak elismeri a magyar megoldást az illegális migráció kérdésében, hanem maga is hasonló lépésekre készül. Deák Dániel is arról posztolt, hogy a cseh kormányfő a parlamentben kiállt Orbán Viktor mellett.

Sebők Barbara
2026. 01. 14. 8:57
Babis Orbán Viktor példáját követné az illegális migráció ügyében Fotó: Kurucz Árpád Forrás: Magyar Nemzet
Dömötör Csaba, a Patrióták Európáért képviselője új bejegyzésében emlékeztetett Andrej Babis nyilatkozatára, mely szerint „zéró toleranciát vezetünk be az illegális migrációra”.

Andrej Babis nemcsak elismeri a magyar megoldást az illegális migráció kérdésében, hanem maga is hasonló lépésekre készül.
Andrej Babis nemcsak elismeri a magyar megoldást az illegális migráció kérdésében, hanem maga is hasonló lépésekre készül (Fotó: AFP)

Andrej Babis így fogalmazott:

Amikor 2015-ben Orbán Viktor kerítést építtetett, hogy megállítsa az illegális migránsokat, heves bírálatokat kapott, mára pedig Európa megváltoztatta véleményét, és mindenki a magyar kormányfőt utánozza.

Deák Dániel videóban mutatta be, hogy Andrej Babis cseh kormányfő a cseh parlamentben is kiállt Orbán Viktor mellett. Beszédében Babis emlékeztetett: amikor Orbán Viktor 2015-ben kerítést építtetett, heves bírálatokat kapott

Ma valójában azt mondják, amit mi mondtunk 2016-ban, ’17-ben és ’18-ban is. Zéró toleranciát vezetünk be az illegális migrációra! És biztosítjuk a bűncselekményt elkövető külföldiek gyors kitoloncolását

– zárta gondolatait a cseh kormányfő.

Visszafordíthatatlan problémákat okozott az illegális migráció

Visszafordíthatatlan problémák és károk keletkeztek a migráció miatt Európa számos pontján, most látható csak igazán: a magyar kormány jól döntött, hogy nem támogatta 2015-ben a migrációt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A magyar belpolitikában azonban nem mindenki ért egyet a kormány álláspontjával. 

A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását.

Amint arról korábban beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték az újévi ünneplést a migránsok miatt. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült. 

Borítókép: Illegális migránsok Röszkénél (Fotó: Kurucz Árpád)

