Babis Orbán Viktor példáját követné az illegális migráció ügyében + videó

Visszafordíthatatlan problémákat okozott az illegális migráció

Visszafordíthatatlan problémák és károk keletkeztek a migráció miatt Európa számos pontján, most látható csak igazán: a magyar kormány jól döntött, hogy nem támogatta 2015-ben a migrációt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A magyar belpolitikában azonban nem mindenki ért egyet a kormány álláspontjával.

A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását.

Amint arról korábban beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték az újévi ünneplést a migránsok miatt. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült.

Borítókép: Illegális migránsok Röszkénél (Fotó: Kurucz Árpád)