Brüsszel ellenezte, ma követendő példának tartják: a határkerítés története

2015-ben Magyarország olyan döntést hozott, amely komoly vitát váltott ki egész Európában: megkezdődött a déli határkerítés építése. A lépést sokan értetlenséggel, sőt felháborodással fogadták. A problémák gyökere 2013-ra nyúlik vissza, amikor a menedékkérelmek száma alig haladta meg a kétezret. Egy évvel később azonban már 42 777-en folyamodtak menedékért, 2015-re pedig a nyugat-balkáni útvonalon érkezők tömegesen lépték át a határt. A magyar kormány úgy ítélte meg, hogy a korábbi eszközök nem elegendők, ezért megkezdte a kerítés megépítését a szerb–magyar szakaszon.

A déli határkerítés építése 2015-ben kezdődött meg

Fotó: MN Archív

A déli határkerítés építése 2015-ben kezdődött meg

A kivitelezés 2015 júliusában kezdődött egy 150 méteres mintaszakasszal Mórahalom külterületén. A katonák és rendőrök bevonásával épült próbakerítés célja az volt, hogy felmérjék a 175 kilométeres határzár technikai akadályait.

Nem sokkal később megkezdődött a teljes munka.

Augusztusban a honvédség hozzálátott a gyors telepítésű drótakadályok felállításához az „Ásotthalom–Királyhalom” térségben, majd megindult a kerítés kiépítése a teljes határszakaszon. Június 17-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: 175 kilométeren négy méter magas határzár épül.

Egyúttal jelezte, hogy szükség esetén más határszakaszokon is sor kerülhet kerítés építésére.

A munkálatok több településen – Ásotthalmon, Mórahalmon, Tiszaszigeten, Kübekházán és Röszkén – egyszerre zajlottak. Póznák és pengés dróttekercsek kerültek a határvonal mellé, miközben buszok szállították az elfogott határátlépőket a gyűjtőpontokra. Ez volt a magyar határvédelem első komoly próbája.

A 1401/2015. (VI. 17.) számú kormányhatározat előírta, hogy 175 kilométeren négy méter magas, ideiglenes határőrizeti kerítés épüljön. Eredetileg november 30-ra tervezték a befejezést, de Orbán Viktor július végén a Bálványosi Szabadegyetemen kijelentette: augusztus 31-ig elkészül a határzár.