Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Alapjogokért KözpontAKAz Igazság órájában

A lengyel határkerítés jó, a magyar rossz?

Brüsszel foggal-körömmel küzd az európai patrióták előretörése ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 10:01
Fotó: SERGEI GAPON Forrás: AFP
Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének minden egyes megszólalása politikai elfogultságról árulkodik – mondta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője. A magyar határkerítés már 10 éve áll, és ez alatt az idő alatt egy jó szó sem érkezett a magyar migrációs politikával kapcsolatban Brüsszelből, sőt megbüntettek bennünket érte. Most Lengyelország is felépített egy hasonló kerítést, annak pedig tapsol Ursula von der Leyen – fejtette ki az elemző.

Szerintem Brüsszel baja a magyar határkerítéssel az, hogy mi voltunk az elsők, akik ezt megléptük

 – jegyezte meg Dornfeld László, az AK vezető elemzője. Lenin elvtárs mondta azt annak idején, hogy mindig azt kell lelőni, aki a legelső valamiben, mert az lesz az, aki szembe fog szállni a rendszerrel. Magyarország mondta elsőként azt, hogy a háború rossz, a migráció veszélyes és elsőként állt bele a genderkérdésbe is – emlékeztetett a vezető elemző.

Az Egyesült Államok egy jogállamisági jelentést készített Magyarországról, amely mindent rendben talált – emlékeztett Lajkó Fanni. Az Európai Unióra is ráférne már egy jogállamisági jelentés, mármint ami róla készítenek 

– tette hozzá. Hiszen az a jogi trükközés, amit Ukrajna Európai Uniós csatlakozása tekintetében csinálnak az teljes mértékben aláássa a jogállamisági alapelvet. A jogbiztonsággal szembemegy az, hogy Brüsszel próbálja az uniós alapszerződéseket átértelmezni, hogy a saját politikai akaratukat átvigyék – érvelt az Alapjogokért Központ elemzője.

Európában a protestpártok, amelyek az európai patrióta pártok, most egyre jobban erősödnek és egyre inkább alternatíváját jelentik a konszenzuspártoknak – mutatott rá Dornfeld László. Brüsszelben kézzel-lábbal tiltakoznak ez ellen a változás ellen. Látjuk, hogy ennek sokszor fizikai következménye is van, Robert Fico szlovák miniszterelnökre rálőttek, most pedig Andrej Babis volt cseh miniszterelnököt támadták meg a nyílt utcán kampányolás közben. Szerintem az erőszak tovább eszkalálódni, megjelenik a további választásokon is Európában – vélte az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Az Igazság órájának fenti adást itt nézhetik, hallgathatják meg:

 

