bevándorlásTisza Pártmigrációhatárvédelemmigrációs hullám

Most látható annak az eredménye, hogy Magyarország nem állt be az európai fősodratú kutyaugatásba

Visszafordíthatatlan problémák és károk keletkeztek a migráció miatt Európa számos pontján, most látható csak igazán: a magyar kormány jól döntött, hogy nem támogatta 2015-ben a migrációt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A magyar belpolitikában azonban nem mindenki ért egyet a kormány álláspontjával. A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 13:35
Fotó: KOCA SULEJMANOVIC Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tíz év távlatából jól látható, hogy milyen jól tettük 2015-ben, hogy nem álltunk be az európai fősodratú kutyaugatásba, és nem engedtünk be nyakra-főre migránsokat” – emlékeztetett közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, az európai vezetés rossz politikai válaszokat adott a migrációs helyzetre, s ma már visszafordíthatatlan problémák és károk keletkeztek Európa számos pontján a bevándorlás miatt.

Ezt jól mutatják azok a borzalmas képsorok is, amelyek a szilveszter éjszakát fémjelezték Nyugat-Európában. Amint arról korábban beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték az újévi ünneplést a migránsok miatt. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült. 

Hasonló esetek történtek Olaszországban is: afrikai migránsok zavarták meg a közrendet szilveszter éjjel a Colosseumnál Rómában, de Milánóban, Torinóban és Firenzében is. A migránsok az olasz nagyvárosokban összeverekedtek, petárdákat és tűzijátékokat lőttek a turisták közé, mentőautót támadtak meg.

Hiába egyértelműek az illegális bevándorlás negatív hatásai, még a magyar belpolitikában sem mindenki ért egyet a kormány álláspontjával. A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását. 

Magyar Péter EP-képviselői pedig meg is szavazták a kezdeményezést az unióban.

De mi is az a migrációs paktum, és miért áll mellette a Tisza?

Brüsszel felé nyit a Tisza Párt: a migráció mellett áll

A migrációs és menekültügyi paktum az EU 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb kezelése, a határellenőrzés szigorítása és a tagállamok közötti szolidaritás biztosítása.

A paktum fő elemei:

  • Gyorsított határprocedúra – a külső határon néhány hét alatt lefolytatott menekültügyi vizsgálat.
  • Visszatartási zónák – az érkezők addig tartózkodnak itt, amíg elbírálják kérelmüket.
  • Kötelező szolidaritás – ha egy tagállam túlterheltnek minősül, más országoknak segíteniük kell befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy technikai támogatással.

A szolidaritás valójában egy burkolt kvótarendszer: a paktum nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.

Borítókép: Közel-keleti bevándorlók Belgrádban (Fotó: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu