Most látható annak az eredménye, hogy Magyarország nem állt be az európai fősodratú kutyaugatásba

„Tíz év távlatából jól látható, hogy milyen jól tettük 2015-ben, hogy nem álltunk be az európai fősodratú kutyaugatásba, és nem engedtünk be nyakra-főre migránsokat” – emlékeztetett közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, az európai vezetés rossz politikai válaszokat adott a migrációs helyzetre, s ma már visszafordíthatatlan problémák és károk keletkeztek Európa számos pontján a bevándorlás miatt.

Ezt jól mutatják azok a borzalmas képsorok is, amelyek a szilveszter éjszakát fémjelezték Nyugat-Európában. Amint arról korábban beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték az újévi ünneplést a migránsok miatt. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült.

In many parts of Western Europe, New Year’s Eve has turned into a night when migrant gangs use fireworks to attack police, firefighters, ambulance drivers and regular civilians.



Cities like Brussels, Paris, Amsterdam, Rotterdam and Berlin are turned into war zones. pic.twitter.com/O3UCEIN6Pq — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Hasonló esetek történtek Olaszországban is: afrikai migránsok zavarták meg a közrendet szilveszter éjjel a Colosseumnál Rómában, de Milánóban, Torinóban és Firenzében is. A migránsok az olasz nagyvárosokban összeverekedtek, petárdákat és tűzijátékokat lőttek a turisták közé, mentőautót támadtak meg.

Mentre migliaia di persone cercavano solo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, un gruppo di "maranza" ha deciso di trasformare il Colosseo in un campo di battaglia. Fuochi d'artificio illegali lanciati tra la gente e, come se non bastasse, una rissa cercata a tutti i costi per… pic.twitter.com/PSXCdJ9N8q — cicalonesimone (@cicalonesimone) January 1, 2026

Hiába egyértelműek az illegális bevándorlás negatív hatásai, még a magyar belpolitikában sem mindenki ért egyet a kormány álláspontjával. A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását.

Magyar Péter EP-képviselői pedig meg is szavazták a kezdeményezést az unióban.

De mi is az a migrációs paktum, és miért áll mellette a Tisza?

Brüsszel felé nyit a Tisza Párt: a migráció mellett áll

A migrációs és menekültügyi paktum az EU 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb kezelése, a határellenőrzés szigorítása és a tagállamok közötti szolidaritás biztosítása.

A paktum fő elemei:

Gyorsított határprocedúra – a külső határon néhány hét alatt lefolytatott menekültügyi vizsgálat.

Visszatartási zónák – az érkezők addig tartózkodnak itt, amíg elbírálják kérelmüket.

Kötelező szolidaritás – ha egy tagállam túlterheltnek minősül, más országoknak segíteniük kell befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy technikai támogatással.

A szolidaritás valójában egy burkolt kvótarendszer: a paktum nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.