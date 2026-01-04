Most látható annak az eredménye, hogy Magyarország nem állt be az európai fősodratú kutyaugatásba

„Tíz év távlatából jól látható, hogy milyen jól tettük 2015-ben, hogy nem álltunk be az európai fősodratú kutyaugatásba, és nem engedtünk be nyakra-főre migránsokat” – emlékeztetett közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, az európai vezetés rossz politikai válaszokat adott a migrációs helyzetre, s ma már visszafordíthatatlan problémák és károk keletkeztek Európa számos pontján a bevándorlás miatt.
Ezt jól mutatják azok a borzalmas képsorok is, amelyek a szilveszter éjszakát fémjelezték Nyugat-Európában. Amint arról korábban beszámoltunk, Németország több városában is erőszak, balesetek és súlyos sérülések övezték az újévi ünneplést a migránsok miatt. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a tűzoltók országszerte nagy erőkkel vonultak ki, Berlinben négyszáz embert vettek őrizetbe újév reggeléig, és legalább 24 rendőr megsérült.
Hasonló esetek történtek Olaszországban is: afrikai migránsok zavarták meg a közrendet szilveszter éjjel a Colosseumnál Rómában, de Milánóban, Torinóban és Firenzében is. A migránsok az olasz nagyvárosokban összeverekedtek, petárdákat és tűzijátékokat lőttek a turisták közé, mentőautót támadtak meg.
Hiába egyértelműek az illegális bevándorlás negatív hatásai, még a magyar belpolitikában sem mindenki ért egyet a kormány álláspontjával. A Tisza Párt látványosan Brüsszelt szolgálja, támogatja a migrációs paktumot, szakértői pedig egyre hangosabban követelik annak végrehajtását.
Magyar Péter EP-képviselői pedig meg is szavazták a kezdeményezést az unióban.
De mi is az a migrációs paktum, és miért áll mellette a Tisza?
Brüsszel felé nyit a Tisza Párt: a migráció mellett áll
A migrációs és menekültügyi paktum az EU 2024-ben elfogadott átfogó jogszabálycsomagja, amelynek célja a menedékkérelmek gyorsabb kezelése, a határellenőrzés szigorítása és a tagállamok közötti szolidaritás biztosítása.
A paktum fő elemei:
- Gyorsított határprocedúra – a külső határon néhány hét alatt lefolytatott menekültügyi vizsgálat.
- Visszatartási zónák – az érkezők addig tartózkodnak itt, amíg elbírálják kérelmüket.
- Kötelező szolidaritás – ha egy tagállam túlterheltnek minősül, más országoknak segíteniük kell befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy technikai támogatással.
A szolidaritás valójában egy burkolt kvótarendszer: a paktum nem állítja meg a migrációt, csak szétosztja a bevándorlókat, így még azok az országok is érintettek, amelyek alapvetően ellenzik a migrációt. A gyorsított menedékkérelmi eljárásnak nincs elég visszatartó ereje, a pénzbírság pedig ellentétes az uniós elvekkel. Ennek ellenére a Tisza Párt Brüsszelben teljes mellszélességgel támogatta a paktumot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!