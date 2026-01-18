A cseh miniszterelnök, akinek kormánya alig egy hónapja állt fel, az Mandiner Maxima csatornának adott interjúban felidézte korábbi kormányzati ciklusának eredményeit, valamint azt, hogy a csehek mára a V4-országok között hátrébb sorolódtak – miközben „Magyarország nagyon jól áll” –, illetve több milliárd eurós költségvetési hiányt örököltek az előző kormánytól.
Andrej Babis: Ukrajna finanszírozása többmilliárdos károkat eredményezett
Csehországnak követnie kell "a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország" – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök.
Leszögezte, „nem lehetséges, hogy garantáljuk a további kölcsönöket Ukrajna számára”, hozzátéve: a következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítenek el az ukránok számára, ami „többmilliárdos károkat eredményezett”.
Ezt a pénzt az ukránok sosem fogják visszafizetni
– figyelmeztetett Andrej Babis miniszterelnök. Kijelentette, békére van szükség, ám Ukrajna arra még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, és kifejtette, Donald Trump nélkül „gyakorlatilag lehetetlen a béke”. Országaink térségére áttérve arról beszélt, hogy sikeres stratégiának tartaná a V4-ek újraalakítását, hiszen régen kiválóan működött, és mert „szövetségeseket kell keresnünk”.
Felidézte, hogy pártjával, az ANO-val csatlakoztak a Patrióták Európáért EP-frakcióhoz, amelynek megalapítását Orbán Viktor projektjének nevezte. Úgy véli: a Patrióták közössége előtt rendkívül fényes jövő áll.
Andrej Babis beszélt Orbán Viktorral való jó, baráti kapcsolatáról is, elmondta: a magyar kormányfőt a legtapasztaltabb európai vezetőnek, a világ egyik vezető politikusának tartja.
Kiválóan együttműködünk, együtt küzdöttünk az országaink érdekeiért, kiváló eredménnyel. Sokat tanultam tőle az európai politikát illetően – és valószínűleg sokat tanult ő is tőlem a pénzügyek vonatkozásában. (…) Jól kiegészítettük tehát egymást, és éppen ezért sok sikert kívánok neki, hogy folytathassa a jövőben, mert Magyarország rendkívül fontos a Cseh Köztársaság számára!
– szögezte le Csehország miniszterelnöke az interjúban, amit az MTI szemlézett.
Korábban Andrej Babis, a cseh választásokon győztes ANO párt vezetője a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva beszélt arról, hogy a Patrióták eddig is erősek voltak, de ezentúl még erősebbek lesznek.
A Patriótáknak két miniszterelnöke lesz, és folytatni fogjuk a harcot az Európai Bizottság őrült zöld stratégiája ellen. Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
– hangsúlyozta lapunknak Andrej Babis.
Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)
Trumpnak üzentek Grönland miatt
Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot.
Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal
Újabb aljas támadást intéztek Magyarország ellen Brüsszelből.
Drónok tömegét semmisítette meg az orosz hadsereg
Oroszország különböző régióiban támadtak az ukránok.
Orbán Viktor politikájának elismerésre Donald Trump meghívása
Példátlan történelmi siker, hogy Magyarország alapítóként vehet részt a Béketanácsban – hangsúlyozta lapunknak Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő.
Trumpnak üzentek Grönland miatt
Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot.
Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal
Újabb aljas támadást intéztek Magyarország ellen Brüsszelből.
Drónok tömegét semmisítette meg az orosz hadsereg
Oroszország különböző régióiban támadtak az ukránok.
Orbán Viktor politikájának elismerésre Donald Trump meghívása
Példátlan történelmi siker, hogy Magyarország alapítóként vehet részt a Béketanácsban – hangsúlyozta lapunknak Fekete Rajmund történész, Amerika-szakértő.
