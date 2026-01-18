Andrej Babis: Ukrajna finanszírozása többmilliárdos károkat eredményezett

Leszögezte, „nem lehetséges, hogy garantáljuk a további kölcsönöket Ukrajna számára”, hozzátéve: a következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítenek el az ukránok számára, ami „többmilliárdos károkat eredményezett”.

Ezt a pénzt az ukránok sosem fogják visszafizetni

– figyelmeztetett Andrej Babis miniszterelnök. Kijelentette, békére van szükség, ám Ukrajna arra még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, és kifejtette, Donald Trump nélkül „gyakorlatilag lehetetlen a béke”. Országaink térségére áttérve arról beszélt, hogy sikeres stratégiának tartaná a V4-ek újraalakítását, hiszen régen kiválóan működött, és mert „szövetségeseket kell keresnünk”.