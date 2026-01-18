Rendkívüli

Tovább emelné a migránsok elutasítása miatt hazánkra kirótt bírság összegét a brüsszeli baloldal

ukrajnaminiszterelnökcseh

Andrej Babis: Ukrajna finanszírozása többmilliárdos károkat eredményezett

Csehországnak követnie kell "a jó példákat, mint amilyen az Egyesült Államok, Magyarország vagy Lengyelország" – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 18:06
Andrej Babis Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
A cseh miniszterelnök, akinek kormánya alig egy hónapja állt fel, az Mandiner Maxima csatornának adott interjúban felidézte korábbi kormányzati ciklusának eredményeit, valamint azt, hogy a csehek mára a V4-országok között hátrébb sorolódtak – miközben „Magyarország nagyon jól áll” –, illetve több milliárd eurós költségvetési hiányt örököltek az előző kormánytól. 

Andrej Babis Fotó: MICHAL CIZEK / AFP
Andrej Babis  Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Leszögezte, „nem lehetséges, hogy garantáljuk a további kölcsönöket Ukrajna számára”, hozzátéve: a következő többéves pénzügyi keret vonatkozásában összesen 377 milliárd eurót különítenek el az ukránok számára, ami „többmilliárdos károkat eredményezett”. 

Ezt a pénzt az ukránok sosem fogják visszafizetni

– figyelmeztetett Andrej Babis miniszterelnök. Kijelentette, békére van szükség, ám Ukrajna arra még nem áll készen, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, és kifejtette, Donald Trump nélkül „gyakorlatilag lehetetlen a béke”. Országaink térségére áttérve arról beszélt, hogy sikeres stratégiának tartaná a V4-ek újraalakítását, hiszen régen kiválóan működött, és mert „szövetségeseket kell keresnünk”. 

Felidézte, hogy pártjával, az ANO-val csatlakoztak a Patrióták Európáért EP-frakcióhoz, amelynek megalapítását Orbán Viktor projektjének nevezte. Úgy véli: a Patrióták közössége előtt rendkívül fényes jövő áll.

Andrej Babis beszélt Orbán Viktorral való jó, baráti kapcsolatáról is, elmondta: a magyar kormányfőt a legtapasztaltabb európai vezetőnek, a világ egyik vezető politikusának tartja. 

Kiválóan együttműködünk, együtt küzdöttünk az országaink érdekeiért, kiváló eredménnyel. Sokat tanultam tőle az európai politikát illetően – és valószínűleg sokat tanult ő is tőlem a pénzügyek vonatkozásában. (…) Jól kiegészítettük tehát egymást, és éppen ezért sok sikert kívánok neki, hogy folytathassa a jövőben, mert Magyarország rendkívül fontos a Cseh Köztársaság számára!

– szögezte le Csehország miniszterelnöke az interjúban, amit az MTI szemlézett.

Korábban Andrej Babis, a cseh választásokon győztes ANO párt vezetője a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva beszélt arról, hogy a Patrióták eddig is erősek voltak, de ezentúl még erősebbek lesznek.

A Patriótáknak két miniszterelnöke lesz, és folytatni fogjuk a harcot az Európai Bizottság őrült zöld stratégiája ellen. Remélhetőleg a következő választásokon győzni fogunk, és megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát 

– hangsúlyozta lapunknak Andrej Babis.

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

