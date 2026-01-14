Andrej Babis: Eltitkolt milliárdok kerültek Ukrajnába

Babis már a parlamenti választások előtt is bírálta a kezdeményezést, és azt ígérte, hogy leállítja. Most azt mondta, a kormánykoalíció ezzel teljesíti választási vállalását, mivel a cseh költségvetésből nem fordít pénzt a programra – számolt be az iDnes.

Babis szerint az ANO, az SPD és az Autósok miniszterei csak az elmúlt hetekben szembesültek azzal, hogy mintegy 280 milliárd korona áramlott át cseh vállalatokon a lőszer-kezdeményezés keretében.

Állítása szerint ezt Ales Vytecska, az AMOS igazgatója közölte vele, aki a program koordinálásáért felel.

Babis hozzátette, hogy a cseh költségvetésből titokban 17,1 milliárd koronát költöttek fegyverekre, amit szerinte rejtve kezeltek.

Havlícsek pontosítása szerint maga a lőszer-kezdeményezés 114 milliárd koronát érintett, további 160 milliárdot pedig hasonló módon használtak fel.

Összességében tehát körülbelül 280 milliárd korona értékű felszerelésről van szó, amelyet a program és a kapcsolódó rendszer keretében egyéni donorok vásároltak meg, és amely végül Ukrajnába került.