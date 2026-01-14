lőszerUkrajnaCsehországBabisprogrampénz

Andrej Babis: Eltitkolt milliárdok kerültek Ukrajnába

A cseh kormány közlése szerint cseh vállalatok 274 milliárd korona értékű katonai felszerelést juttattak Ukrajnának a lőszer-kezdeményezés részeként. Ezt Andrej Babis miniszterelnök és Karel Havlícsek miniszterelnök-helyettes ismertette a kabinetülés utáni sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 12:55
Andrej Babis Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
Babis szerint Petr Fiala előző kormánya eltitkolta a programot, és a Katonai Hírszerzés költségvetésébe bújtatta. Úgy véli, ez nem volt átlátható, és a jelenlegi kabinet csak az elmúlt hetekben jutott hozzá a részletes adatokhoz – írja az Origo.

Andrej Babis (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)
Andrej Babis. Fotó: AFP

Babis már a parlamenti választások előtt is bírálta a kezdeményezést, és azt ígérte, hogy leállítja. Most azt mondta, a kormánykoalíció ezzel teljesíti választási vállalását, mivel a cseh költségvetésből nem fordít pénzt a programra – számolt be az iDnes.

Babis szerint az ANO, az SPD és az Autósok miniszterei csak az elmúlt hetekben szembesültek azzal, hogy mintegy 280 milliárd korona áramlott át cseh vállalatokon a lőszer-kezdeményezés keretében.

 Állítása szerint ezt Ales Vytecska, az AMOS igazgatója közölte vele, aki a program koordinálásáért felel.

Babis hozzátette, hogy a cseh költségvetésből titokban 17,1 milliárd koronát költöttek fegyverekre, amit szerinte rejtve kezeltek.

Havlícsek pontosítása szerint maga a lőszer-kezdeményezés 114 milliárd koronát érintett, további 160 milliárdot pedig hasonló módon használtak fel.

Összességében tehát körülbelül 280 milliárd korona értékű felszerelésről van szó, amelyet a program és a kapcsolódó rendszer keretében egyéni donorok vásároltak meg, és amely végül Ukrajnába került.

Petr Fiala volt miniszterelnök szerint Babis nyilvános kijelentései komoly biztonsági kockázatot jelentenek. Úgy véli, hogy a program részleteinek kiteregetése veszélybe sodorhatja az abban részt vevő embereket és vállalatokat, és gazdasági károkat is okozhat.

Fiala emlékeztetett arra, hogy az ő kormánya indította el a nagy kaliberű lőszerek biztosítását célzó kezdeményezést Ukrajnának. Szerinte nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy háborús fegyverszállításról van szó, minden ezzel járó kockázattal együtt.

A lőszer-kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. A programot az AMOS koordinálja, amely világszerte keresi a lőszer-utánpótlást, és tárgyal a nemzetközi finanszírozásról. A költségeket nagyrészt más országok fedezik, köztük Németország, Kanada és Hollandia.

A jelentések szerint Ukrajna tavaly 1,8 millió darab lőszert kapott, így a leszállított mennyiség már meghaladja a négymilliót. Jan Lipavský volt külügyminiszter tájékoztatása alapján a donorországok eddig százmilliárd koronát fordítottak ukrajnai lőszerre, Csehország pedig két-három milliárd koronával járult hozzá ehhez.

 

Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

