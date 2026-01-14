Babis szerint Petr Fiala előző kormánya eltitkolta a programot, és a Katonai Hírszerzés költségvetésébe bújtatta. Úgy véli, ez nem volt átlátható, és a jelenlegi kabinet csak az elmúlt hetekben jutott hozzá a részletes adatokhoz – írja az Origo.
Andrej Babis: Eltitkolt milliárdok kerültek Ukrajnába
A cseh kormány közlése szerint cseh vállalatok 274 milliárd korona értékű katonai felszerelést juttattak Ukrajnának a lőszer-kezdeményezés részeként. Ezt Andrej Babis miniszterelnök és Karel Havlícsek miniszterelnök-helyettes ismertette a kabinetülés utáni sajtótájékoztatón.
Babis már a parlamenti választások előtt is bírálta a kezdeményezést, és azt ígérte, hogy leállítja. Most azt mondta, a kormánykoalíció ezzel teljesíti választási vállalását, mivel a cseh költségvetésből nem fordít pénzt a programra – számolt be az iDnes.
Babis szerint az ANO, az SPD és az Autósok miniszterei csak az elmúlt hetekben szembesültek azzal, hogy mintegy 280 milliárd korona áramlott át cseh vállalatokon a lőszer-kezdeményezés keretében.
Állítása szerint ezt Ales Vytecska, az AMOS igazgatója közölte vele, aki a program koordinálásáért felel.
Babis hozzátette, hogy a cseh költségvetésből titokban 17,1 milliárd koronát költöttek fegyverekre, amit szerinte rejtve kezeltek.
Havlícsek pontosítása szerint maga a lőszer-kezdeményezés 114 milliárd koronát érintett, további 160 milliárdot pedig hasonló módon használtak fel.
Összességében tehát körülbelül 280 milliárd korona értékű felszerelésről van szó, amelyet a program és a kapcsolódó rendszer keretében egyéni donorok vásároltak meg, és amely végül Ukrajnába került.
További Külföld híreink
Petr Fiala volt miniszterelnök szerint Babis nyilvános kijelentései komoly biztonsági kockázatot jelentenek. Úgy véli, hogy a program részleteinek kiteregetése veszélybe sodorhatja az abban részt vevő embereket és vállalatokat, és gazdasági károkat is okozhat.
Fiala emlékeztetett arra, hogy az ő kormánya indította el a nagy kaliberű lőszerek biztosítását célzó kezdeményezést Ukrajnának. Szerinte nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy háborús fegyverszállításról van szó, minden ezzel járó kockázattal együtt.
A lőszer-kezdeményezésben Csehország elsősorban Hollandiával és Dániával működik együtt. A programot az AMOS koordinálja, amely világszerte keresi a lőszer-utánpótlást, és tárgyal a nemzetközi finanszírozásról. A költségeket nagyrészt más országok fedezik, köztük Németország, Kanada és Hollandia.
További Külföld híreink
A jelentések szerint Ukrajna tavaly 1,8 millió darab lőszert kapott, így a leszállított mennyiség már meghaladja a négymilliót. Jan Lipavský volt külügyminiszter tájékoztatása alapján a donorországok eddig százmilliárd koronát fordítottak ukrajnai lőszerre, Csehország pedig két-három milliárd koronával járult hozzá ehhez.
Borítókép: Andrej Babis (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Moszkva hatalmas pofont adott Macronnak
Lavrov szerint a „mikrofondiplomácia” nem komoly párbeszéd.
Olyan sok a migráns Franciaországban, hogy már a gyorséttermek is hozzájuk igazodnak
Az amerikai KFC gyorsétteremlánc jelentős változtatást jelentett be franciaországi hálózatában.
Lecsaptak a hatóságok az iráni tüntetések vezetőire + videó
A tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét.
Orbán Balázs: Vége a globalista korszaknak, kezdődik a nemzetek új kora
Orbán Balázs a Winston Marshall Show vendége volt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Moszkva hatalmas pofont adott Macronnak
Lavrov szerint a „mikrofondiplomácia” nem komoly párbeszéd.
Olyan sok a migráns Franciaországban, hogy már a gyorséttermek is hozzájuk igazodnak
Az amerikai KFC gyorsétteremlánc jelentős változtatást jelentett be franciaországi hálózatában.
Lecsaptak a hatóságok az iráni tüntetések vezetőire + videó
A tiltakozások során jogvédők szerint már több mint 2500 ember veszítette életét.
Orbán Balázs: Vége a globalista korszaknak, kezdődik a nemzetek új kora
Orbán Balázs a Winston Marshall Show vendége volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!