Nem jutott messzire a tanker, pedig menekült + videó

Az amerikai védelmi tárca az X-en arról számolt be, hogy az Aquila II nevű tanker feletti ellenőrzést incidens nélkül vették át a fedélzetére lépő amerikai katonák. A hajót, amely megszegte a Venezuela elleni – még Nicolás Maduro elnök elfogása előtt meghirdetett – amerikai blokádot, először a karibi térségben észlelték.

Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet Fotó: AFP

A tanker a karantén ellenére folytatta útját

„Az Aquila II (Donald) Trump (amerikai) elnök által szankcionált hajókra elrendelt karantén ellenére folytatta működését a Karib-tengeren” – ismertette tovább az amerikai védelmi minisztérium hozzátéve, hogy a hajó „menekült, mi pedig követtük”.