Nem jutott messzire a tanker, pedig menekült + videó

Nem jutott messzire a tanker, pedig menekült

Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet, ezúttal az Indiai-óceánon – közölte hétfőn a Pentagon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 09. 23:59
Nem jutott messzire a tanker, pedig menekült Forrás: AFP
Az amerikai védelmi tárca az X-en arról számolt be, hogy az Aquila II nevű tanker feletti ellenőrzést incidens nélkül vették át a fedélzetére lépő amerikai katonák. A hajót, amely megszegte a Venezuela elleni – még Nicolás Maduro elnök elfogása előtt meghirdetett – amerikai blokádot, először a karibi térségben észlelték.

Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet
Újabb, szankciós listán szereplő tankert foglalt le az amerikai haditengerészet Fotó: AFP

A tanker a karantén ellenére folytatta útját

„Az Aquila II (Donald) Trump (amerikai) elnök által szankcionált hajókra elrendelt karantén ellenére folytatta működését a Karib-tengeren” – ismertette tovább az amerikai védelmi minisztérium hozzátéve, hogy a hajó „menekült, mi pedig követtük”.

A panamai lobogó alatt közlekedő hajó értesülések szerint jelenleg nem szállít nyersolajat. Tulajdonosa egy hongkongi székhelyű vállalat, és a hajók követését szolgáló adatbázisok szerint az elmúlt év nagy részében jeladója ki volt kapcsolva, ami a csempészek által gyakran alkalmazott eljárás, hogy ezzel elrejtsék a tanker helyzetét.

Ez már a nyolcadik olyan olajszállító hajó, amelyet elfogtak.

Washington a blokádot december végén hirdette meg, még mielőtt katonai akcióval január elején Caracasban elfogták és az Egyesült Államokba vitték volna Maduro elnököt és feleségét.

Borítókép: Az A R G olajszállító tartályhajó az Arab-tengeren halad, miután 2026. január 30-án elhagyta az indiai Kochi kikötőjét –  illusztráció (Fotó: AFP)

