Rubio elárulta, hogy mi kell az orosz–ukrán háború lezárásához, Zelenszkijnek fájhat a feje

Donyeck területi hovatartozása továbbra is a legfőbb akadálya az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetéseknek – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén. Az amerikai diplomácia vezetője elismerte: ebben a kérdésben mindeddig nem sikerült közelíteni az orosz és az ukrán álláspontokat.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kompromisszumokról beszélt Fotó: Nathan Posner Forrás: Anadolu/AFP
Rubio a donyecki területi vitát „rendkívül nehéz ügynek” nevezte, és jelezte: a konfliktus lezárása szempontjából ez maradt az utolsó, de legkeményebb vitapont az Egyesült Államok közvetítésével zajló egyeztetéseken, írja az Origo.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere (Fotó: AFP/Saul Loeb)

Rubio kompromisszumokról beszélt

Az amerikai külügyminiszter azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok a jövőbeni tárgyalásokon is képviseltetheti magát, ugyanakkor Donald Trump elnök két kulcsfontosságú megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner már nem vesz részt a következő fordulókban. 

US Special Envoy Steve Witkoff (L) delivers a press conference flanked by US businessman Jared Kushner upon the signing of the declaration on deploying post-ceasefire force in Ukraine during the Coalition of the Willing summit on security guarantees for Ukraine, at the Elysee Palace in Paris on January 6, 2026. The summit of the group of Ukraine supporters dubbed the "Coalition of the Willing" is the latest of several meetings planned for the new year as diplomatic efforts to end Europe's deadliest conflict since World War II have gained pace in recent weeks. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (balra) sajtótájékoztatót tart Jared Kushner amerikai üzletemberrel (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Ők korábban aktív szerepet játszottak az amerikai közvetítési kísérletekben.

A jelzés újabb jele annak, hogy a területi kérdések komoly akadályt jelentenek a békefolyamatban, miközben Washington egyre nyíltabban beszél arról, hogy a kompromisszumok elkerülhetetlennek látszanak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is kijelentette, hogy Oroszország erőszakkal elfoglalja Ukrajna egész Donbász régióját, hacsak Kijev nem adja át azt egy békemegállapodás keretében.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter kompromisszumokról beszélt (Fotó: Anadolu/AFP/Nathan Posner)



 

Komment

