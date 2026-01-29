Rubio a donyecki területi vitát „rendkívül nehéz ügynek” nevezte, és jelezte: a konfliktus lezárása szempontjából ez maradt az utolsó, de legkeményebb vitapont az Egyesült Államok közvetítésével zajló egyeztetéseken, írja az Origo.
Rubio elárulta, hogy mi kell az orosz–ukrán háború lezárásához, Zelenszkijnek fájhat a feje
Donyeck területi hovatartozása továbbra is a legfőbb akadálya az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetéseknek – erről beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottságának ülésén. Az amerikai diplomácia vezetője elismerte: ebben a kérdésben mindeddig nem sikerült közelíteni az orosz és az ukrán álláspontokat.
Rubio kompromisszumokról beszélt
Az amerikai külügyminiszter azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok a jövőbeni tárgyalásokon is képviseltetheti magát, ugyanakkor Donald Trump elnök két kulcsfontosságú megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner már nem vesz részt a következő fordulókban.
Ők korábban aktív szerepet játszottak az amerikai közvetítési kísérletekben.
A jelzés újabb jele annak, hogy a területi kérdések komoly akadályt jelentenek a békefolyamatban, miközben Washington egyre nyíltabban beszél arról, hogy a kompromisszumok elkerülhetetlennek látszanak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is kijelentette, hogy Oroszország erőszakkal elfoglalja Ukrajna egész Donbász régióját, hacsak Kijev nem adja át azt egy békemegállapodás keretében.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter kompromisszumokról beszélt (Fotó: Anadolu/AFP/Nathan Posner)
