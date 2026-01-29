Ukrajna újra pénzt kér, a nemzeti petícióval üzenhetjük, hogy nem fizetünk

Zajlik a nemzeti petíció íveinek kézbesítése, annak visszaküldése erősíti a magyar álláspontot – fogalmazott Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, az Európai Unió miközben nem tudja a feladatait ellátni, Ukrajna támogatásán dolgozik, a brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá. – Hazánkat képviseli ma Szijjártó Péter külügyminiszter a külügyi tanácsülésen, ahol újabb igények vannak az asztalon Ukrajna részéről – hangoztatta a miniszter, hozzátéve, hogy

az eddig ismert nyolcszázmilliárd dolláros és hétszázmilliárdos finanszírozás mellett újabb igények is felmerültek az ukránok részéről.

Mint fogalmazott, olyan mértékben finanszírozná Brüsszel Ukrajnát, ahogy soha egyetlen tagállamát sem. Magyarország próbál ellenállni a háború finanszírozásának, ezért is fontos, hogy az EU márciusi csúcstalálkozóján legyen egyértelmű a magyar álláspont.

– Tegyük egyértelművé, hogy Ukrajna nem lehet az EU tagja, de az unió azon is változtatni akar, ahogyan valaki bejuthat az EU-ba. Ezek a törekvések tönkreteszik és szétverik az Európai Uniót. Ukrajna NATO-tagsága sem stabilitást adna a térségnek.

Ezért fontos, hogy mindenki kitöltse a nemzeti petíciót, amivel nemet mondhatunk az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsicsökkentés eltörlésére

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Hozzátette, a nemzeti petíció visszaküldése egyértelmű kiállás a béke mellett, és Ukrajna működtetése, finanszírozása és uniós csatlakozása ellen. A miniszter szerint minél nagyobb a támogatottság, annál inkább erősíti a kormány tárgyalóképességét az ügyben.

– Magyarországnak ki kell maradni a finanszírozásból is, erre kiváló eszköz a nemzeti petíció támogatása

– szögezte le a Miniszterelnökséget vezető miniszter.