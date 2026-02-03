Mérleget vont Szijjártó Péter – az európai fősodor jelenleg egy agresszív liberális irányzat, ezzel megy szembe Magyarország

Magyarországon a válságok közepette is sikeresnek bizonyult a patrióta politika, amely szembemegy az európai fősodorral, és amelynek a lényege röviden, hogy nemet mondanak a háborúra, a migrációra és a genderideológiára – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Bangkokban. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be a Thai Kereskedelmi Kamara Egyetemének rendezvényén, hogy hatalmas változások zajlanak napjainkban, egy új világrend van kialakulóban, amelyben a biztonság és a stabilitás jelentősége rendkívül felértékelődött.

Az EU azért volt képtelen stabilitást teremteni, mert a brüsszeli vezetés mindent túlideologizált. / Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Válság válságot követ – Európa stabilitása több mint 10 éve megbillent

Szijjártó Péter beszédében rámutatott, hogy az utóbbi másfél évtizedben Európa válságból válságba sodródott, kezdve a pénzügyi összeomlással, az illegális migránsok áradatával, a koronavírus-járvánnyal, majd 2022-ben kirobbant az ukrajnai háború. Hangsúlyozta, hogy ezekben a krízisekben az közös, hogy az Európai Unió képtelen volt rájuk megfelelő válaszokat adni. Erre példaként hozta fel a migrációs válságot, amikor is főként Németország a kontinens biztonságának megóvása helyett azt hirdette meg, hogy "mindenki jöhet", aminek következtében mára párhuzamos társadalmak jöttek létre és felerősödött a terrorfenyegetettség.

A Covid esetén az Európai Bizottság jelenlegi elnöke sms-ekben rendelt vakcinákat a Pfizertől, amelyek vagy meg sem érkeztek, vagy túl későn jutottak el Európába

– közölte a tárcavezető, megjegyezve: a háború kapcsán pedig Európa ahelyett, hogy elszigetelte volna a konfliktust, lényegében globalizálta azt.

"Az EU azért volt képtelen kezelni ezt a négy válságot, mivel a brüsszeli vezetés mindent túlideologizált. Márpedig ha gyakorlati kérdéseket ideológiai alapon közelítünk meg, akkor nyilvánvaló, hogy nem találunk megoldást" – fűzte hozzá.

Elutasítjuk a háborút, a migrációt és a genderideológiát

Szijjártó Péter az előadásában kifejtette, hogy Magyarország ezzel szemben teljesen más irányba indult el. "Egy patrióta, konzervatív politikai stratégiát képviselünk, amely szembemegy az európai fősodorral. Az európai fősodor jelenleg egy agresszív liberális irányzat, ami zárójelbe teszi a nemzeti hovatartozást, az örökséget, a valláshoz kötődést, és alapvetően egy internacionalista, globalista és liberális irányzatot képvisel" – fogalmazott.