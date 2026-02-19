Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter hiába kiabálja hangosan, hogy ne beszéljünk a valóságról

„Aki szerint rémhír vagy riogatás, az kérdezze meg azt a több száz kárpátaljai magyart, aki hiába várja haza apját, férjét, fiát” – írta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán annak kapcsán, hogy a Tisza Párt elnöke felháborítónak tartja azt a mesterséges intelligenciával készített videót, amelyet többek között a Fidesz fővárosi frakcióvezetője is megosztott a Facebookon, s amely bemutatja a háború valódi arcát.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szentkirályi a poszthoz fűzött kommentárjában rámutatott: a háború borzalmaival szembesülni szörnyű, a valóság mellbe ver.

Szorongató és félelmetes, ami tőlünk pár száz kilométerre zajlik már négy éve. Magyar Péter, Karácsony Gergely és Brüsszel többi kitartottja hiába dugja a homokba a fejét vezényszóra, és hiába kiabálják hangosan, hogy erről ne beszéljünk. Ez a borzalom százezreknek nem feltételes mód vagy jövő idő, nem rémkép, hanem a rideg, szívfacsaró, visszafordíthatatlan valóság.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint „nem tudomást venni arról, hogy a brüsszeli vezetők ebbe a háborúba menetelnek, és bele akarják rángatni Magyarországot is – mindezt elhallgatni és relativizálni az az igazi bűn!”

Annak nincs helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború borzalmait az emberek elől, mert enélkül nem lehet felelős döntést hozni április 12-én

– emelte ki Szentkirályi.

A kormánypártok által közölt rövid videó kiverte a biztosítékot a Tisza Pártban. Magyar Péter gyomorforgatónak nevezte azt.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Tisza elnökének szavaira így reagált a Facebookon közzétett videójában:

Micsoda egy álszent és kétszínű ember vagy te, Magyar Péter. Felháborodsz egy videón, de azon nem, ami a valóság. Te azt akarod, hogy dugjuk homokba a fejünket és ne vegyünk tudomást a körülöttünk lévő borzalmakról. Szerintem annak nincsen helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit, mert erről is fogunk dönteni április 12-én.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)