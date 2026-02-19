Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek

Szentkirályi AlexandraUkrajnaMagyar Péter

Szentkirályi: Annak nincs helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit!

– Szerintem annak nincsen helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit, mert erről is fogunk dönteni április 12-én – reagált Facebook-videóban Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt elnökének szavaira, miszerint a Fidesz videója gyomorforgató, amelyben bemutatják a háború valódi arcát.

2026. 02. 19. 13:25
Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője
Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője Forrás: Facebook
– Micsoda egy álszent és kétszínű ember vagy te, Magyar Péter. Felháborodsz egy videón, de azon nem, ami a valóság. Te azt akarod, hogy dugjuk homokba a fejünket és ne vegyünk tudomást a körülöttünk lévő borzalmakról. Szerintem annak nincsen helye a közéletben, aki el akarja titkolni a háború szörnyűségeit, mert erről is fogunk dönteni április 12-én –  reagált Facebook-videóban Szentkirályi Alexandra a Tisza Párt elnökének szavaira, miszerint a Fidesz videója gyomorforgató, amelyben bemutatják a háború valódi arcát. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője aláhúzta: 

nem tudomást venni arról, hogy a brüsszeli vezetők ebbe a háborúba menetelnek, és bele akarják rángatni Magyarországot is — mindezt elhallgatni és relativizálni az az igazi bűn.

– Tudom, hogy mindenki utál szembesülni ezekkel a borzalmakkal, amit a háború jelent. De nagyon sokaknak nem is olyan messzire a magyar határtól, sajnos ez jelenti a valóságot. Többször jártam Kárpátalján és beszéltem olyan édesanyával, aki már soha nem kapja vissza a fiát. Egy értelmetlenül elvesztegetett élet. Találkoztam olyan kisfiúval, aki már élete végéig árva marad, mert elvesztette a háború alatt az édesanyját és a háború miatt az édesapját is. 

Nem szeretünk ezzel szembesülni, nem szeretjük a háború borzalmait látni, és azt gondoljuk, hogy minket ez nem érinthet

 – magyarázta Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető hozzátette: miközben sajnos, amerre most Európa megy, 2030-ra háborúba megyünk – hirdették meg az uniós vezetők, az sajnos ezt a jövőképet felfestheti számunkra”. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

