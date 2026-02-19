Magyar Péter nem akarja, hogy a magyarok megtudják, milyen borzalmas a háború

A háború valóságáról közölt egy mesterséges intelligenciával készült videót közöségi média oldalán a Fidesz. A kormánypártok által közölt felvétel, amelyen a háború borzalmai láthatók, kiverte a biztosítékot a Tisza Pártban.

A Fidesz kiemelte,

Magyar Péter nem akarja, hogy széles körben ismertté váljon, hogy ő lepaktált Weberrel. Azzal a Weberrel, aki pár napja szó szerint azt mondta, hogy: »elérkezett a pillanat, hogy olyan katonákat küldjünk, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon«.

A rövid ideje a közösségi médiában keringő, ugyanakkor mostanra komoly visszhangot kiváltó felvétellel kapcsolatban a Kormányinfón a közmédia kérdésére válaszolva Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta,

a videón az látható, hogy a háború borzalmas. Pillanatnyilag naponta több ezren halnak meg, vagy válnak harcképtelenné. Amit ott látunk, az a háború valósága.

„A háborútól egyedül Orbán Viktor tudja megvédeni az országot”

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is. Kiemelte,

Az az igazság, Peti, hogy a háborúban az emberek meghalnak. Minden nap. Százával, ezrével. Akkor is, ha te ezt tagadni próbálod. A főnököd, Weber pedig azt mondta, az az »álma«, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába. Weber a legnagyobb háborús uszító.

A politikus szerint nem véletlenül beszél az angol és a francia vezérkari főnök arról, hogy áldozatokat kell hozni, háborúra kell felkészülni.

Magyarul el kell menni Ukrajnába harcolni és meghalni. Peti, a te háborúpárti barátaid »nemcsak« arról beszélnek, hogy a gyermekek elveszítik a szüleiket, hanem arról is, hogy a szülők el fogják veszíteni a gyermekeiket!!! Ez még szörnyűbb

– jelentette ki a politikus. Kiemelte,