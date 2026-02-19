Itt az újabb fordulat Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében!

Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanújára módosította a nyomozóhatóság a gyanúsítást Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében – derült ki a legfőbb ügyész Budai Gyula megkeresésére írt válaszából.

Ismert a bűnügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a párt szakértője válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Márciusban jöhet a vádemelés

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen – immár – képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Mindez nem igaz, ez kiderül a felvételekből.

Ruszin-Szendi folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása a közelmúltban történt meg. A nyomozást a hatóság befejezte és úgy tudjuk, márciusban vádat is emelhetnek Magyar Péter bizalmasa ellen. Ha bebizonyosodik az ellenzéki politikus bűnössége, akár három évet is kaphat.

Több ügyben is megütheti a bokáját Magyar bizalmasa

Ruszin-Szendi Romulusz kapcsán emellett még a villaügye, a zsírleszívása, illetve a fegyverbotránya miatt is van folyamatban eljárás. Utóbbi ügy azután robbant ki, hogy egy Szeghalmon készült, hónapokkal ezelőtti videófelvételen tisztán látszott: Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza egyik rendezvényére. Az ügyben Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett, a rendőrség szabálysértési eljárást indított, majd lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták.

A Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomoz a fegyverbotrányban

Később újabb felvételekből kiderült (ami után még egy szabálysértési eljárás indult), hogy egy másik tiszás rendezvényen is fegyver lehetett Magyar Péter bizalmasánál, ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. A szabálysértési eljárásokat ugyan megszüntették, ám a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával nyomoz azért, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé.