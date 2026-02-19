budai gyulaRuszin-Szendi Romulusztisza pártMagyar Péter

Itt az újabb fordulat Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében!

A kötcsei botrányával összefüggésben már nyilvános rendezvényen elkövetett garázdasággal gyanúsítja a rendőrség Ruszin-Szendi Romuluszt – erről számolt be Budai Gyula a közösségi oldalán. A Tisza Párt honvédelmi szakértőjét tavaly ősszel azzal gyanúsították meg, hogy egy rendezvényen fellökött egy újságírót. Mindezek mellett az ellenzéki politikus azért sem lehet nyugodt, mert több ügye – többek között a fegyverbotránya – miatt is eljárás van folyamatban.

2026. 02. 19. 11:17
Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy (Forrás: YouTube)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanújára módosította a nyomozóhatóság a gyanúsítást Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei botránya ügyében – derült ki a legfőbb ügyész Budai Gyula megkeresésére írt válaszából.

Ismert a bűnügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a párt szakértője válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Márciusban jöhet a vádemelés

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen – immár – képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Mindez nem igaz, ez kiderül a felvételekből.

Ruszin-Szendi folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása a közelmúltban történt meg. A nyomozást a hatóság befejezte és úgy tudjuk, márciusban vádat is emelhetnek Magyar Péter bizalmasa ellen. Ha bebizonyosodik az ellenzéki politikus bűnössége, akár három évet is kaphat.

Több ügyben is megütheti a bokáját Magyar bizalmasa

Ruszin-Szendi Romulusz kapcsán emellett még a villaügye, a zsírleszívása, illetve a fegyverbotránya miatt is van folyamatban eljárás. Utóbbi ügy azután robbant ki, hogy egy Szeghalmon készült, hónapokkal ezelőtti videófelvételen tisztán látszott: Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza egyik rendezvényére. Az ügyben Budai Gyula miniszteri biztos feljelentést tett, a rendőrség szabálysértési eljárást indított, majd lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták.

A Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomoz a fegyverbotrányban

Később újabb felvételekből kiderült (ami után még egy szabálysértési eljárás indult), hogy egy másik tiszás rendezvényen is fegyver lehetett Magyar Péter bizalmasánál, ráadásul a közelében fiatalkorúak is voltak. A szabálysértési eljárásokat ugyan megszüntették, ám a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával nyomoz azért, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé.

Hozzátesszük: a szabálysértési eljárásokban is lehet még fordulat, hiszen Budai Gyula miniszteri biztos panasszal élt a megszüntetések ellen és a belügyminiszternek is levelet írt, hogy Magyar Péter bizalmasa ne kapja vissza a fegyverét.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.