Hatalmas az érdeklődés a nemzeti petíció iránt

A mai kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, már most 270 ezernél is többen küldték vissza a nemzeti petíciót.

A Kormányinfón közölték a legfrisebb számokat (Fotó: Ladóczki Balázs)

A kormányszóvivő szerint nagy az érdeklődés a Nemzeti Petíció iránt.

Korábban arra emlékeztetett Gulyás Gergely, hogy mostanra a Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. A miniszterelnökséget vezető miniszter akkor arra is kitért, a Politico című lap nyilvánosságra hozta Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét, amely két szempontból is sérti Magyarország érdekét: a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza Pártot kívánja hatalomra juttatni, és megszüntetné az egyhangúság intézményét az uniós döntéshozatalban.

Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk, és tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá

– hívta fel a figyelmet a miniszter, aki szerint elfogadhatatlan a magyar belpolitikába való beavatkozást Brüsszel és Ukrajna részéről.

Orbán Viktor miniszterelnök még a háborúellenes gyűlések kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció kérdéseit, majd egyúttal rámutatott arra is, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.