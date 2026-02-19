Nem laktanya, hanem XXI. századi harci központ épül Szolnokon + videó

Szolnokon épül a térség egyik legkorszerűbb különleges műveleti bázisa, amely a XXI. századi hadviselés technikai és szakmai követelményeihez igazodik. A fejlesztés célja egy ütőképes, modern haderő kiszolgálása, amely egyszerre őrzi a hagyományos katonai erényeket – a bátorságot, a hűséget és az önfeláldozást – és alkalmazza a legmodernebb eszközöket.

Forrás: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videójából kiderül: az új létesítmény nem pusztán vezetési központ lesz, hanem komplex kiképzési centrum is. A tervezés során integrálták a legfontosabb funkciókat, köztük egy modern lőteret, valamint egy épületharcászati feladatokra alkalmas létesítményt.

A bázis helikopter-leszállóval is rendelkezik, ami lehetővé teszi a légi műveletek gyakorlását.

A katonák így gyorsan áttelepülhetnek a kiképzési helyszínre, ami a mai biztonsági környezetben kulcsfontosságú, gyors reagálási képességet biztosít.

A projekt nem egy hagyományos laktanya, hanem egy modern, XXI. századi kiképzési és vezetési komplexum.

A katonák már a tervezés korai szakaszában részt vettek a munkában, ami erősíti a kötődést és a pályán maradást is.

A tetőn elhelyezett bokréta jelképes üzenetet hordoz: épül a jövő – a Magyar Honvédség és Magyarország biztonságának jövője.

Forrás: Facebook

Erőt ígértünk, erőt építettünk, mert ez befele is szól

– fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

