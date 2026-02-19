Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek

magyar honvédségbázisszalay - bobrovniczky kristóflaktanya

Nem laktanya, hanem XXI. századi harci központ épül Szolnokon + videó

Helikopter-leszálló, modern lőtér és épületharcászati kiképzőközpont – komplex katonai fejlesztés zajlik Szolnokon, amely a gyors reagálású műveleteket szolgálja.

Szolnokon épül a térség egyik legkorszerűbb különleges műveleti bázisa, amely a XXI. századi hadviselés technikai és szakmai követelményeihez igazodik. A fejlesztés célja egy ütőképes, modern haderő kiszolgálása, amely egyszerre őrzi a hagyományos katonai erényeket – a bátorságot, a hűséget és az önfeláldozást – és alkalmazza a legmodernebb eszközöket.

Forrás: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videójából kiderül: az új létesítmény nem pusztán vezetési központ lesz, hanem komplex kiképzési centrum is. A tervezés során integrálták a legfontosabb funkciókat, köztük egy modern lőteret, valamint egy épületharcászati feladatokra alkalmas létesítményt.

A bázis helikopter-leszállóval is rendelkezik, ami lehetővé teszi a légi műveletek gyakorlását. 

A katonák így gyorsan áttelepülhetnek a kiképzési helyszínre, ami a mai biztonsági környezetben kulcsfontosságú, gyors reagálási képességet biztosít.

A projekt nem egy hagyományos laktanya, hanem egy modern, XXI. századi kiképzési és vezetési komplexum. 

A katonák már a tervezés korai szakaszában részt vettek a munkában, ami erősíti a kötődést és a pályán maradást is.

A tetőn elhelyezett bokréta jelképes üzenetet hordoz: épül a jövő – a Magyar Honvédség és Magyarország biztonságának jövője.

Forrás: Facebook

Erőt ígértünk, erőt építettünk, mert ez befele is szól

 – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szolnokon épül a térség egyik legkorszerűbb különleges műveleti bázisa (Forrás: Facebook)

 

