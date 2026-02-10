Rendkívüli

Nemzeti Közszolgálati EgyetemNemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)Navracsis Tibor

A polgárait megvédeni képes állam épül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A működésképtelen államot egy új rendszer váltotta.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 10. 15:23
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hozzájárult a működő állam kiépüléséhez azt követően, hogy 2010-ben egy működésképtelen államot vett át az új kormányzat – jelentette ki Navracsics Tibor azon a tanácskozáson, amelyet a felsőoktatási intézmény létrehozásának 15. évfordulója alkalmából tartottak. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter úgy vélekedett, hogy 2006 és 2010 között állam előtti állapotok uralkodtak a magyar társadalomban, mert nem lehetett törvényeket elfogadni, megszűnt az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése és alkotmányellenes helyzetek álltak elő. Továbbá égető hiányát lehetett érezni az államtudományi gondolkodásnak, ami az NKE létrehozásával megváltozott – tette hozzá.

Budapest, 2026. február 9. Szabó Anett, az NKE sajtófőnöke, moderátor, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b-j) az Egyetem születik - A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15 éve elnevezésű rendezvény miniszteri pódiumbeszélgetésén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika főépületének Széchenyi-dísztermében 2026. február 9-én. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

Ugyanakkor az állam a válsághelyzetekben tudja igazán bizonyítani a cselekvőképességét

– hangsúlyozta. Majd kijelentette: 2020-ban, a koronavírus-járvány idején a legtöbb európai ország és az Egyesült Államok is csődöt mondott, miközben a magyar állam cselekvőképes maradt, és azok a részei, a rendőrség, a honvédség és a közigazgatás, amelyek működtették az országot, valamennyien a közszolgálati egyetemhez köthetők.

A miniszter szerint az NKE egyik legfontosabb feladata a jövőben, hogy valódi értelmiséget képezzen, emberi közösséget teremtsen. Ennek egyik fontos feltétele, hogy megismertesse a hallgatóival a műveltség forrását, az internet előtti világot – mondta Navracsics Tibor.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a tanácskozáson úgy vélekedett, hogy a jó állam megteremtése a megfelelő arányok megtalálásának művészete, a tudományos hátteret biztosító NKE pedig abban tud segíteni az államnak, hogy megtalálja ezeket az arányokat. Ez sajátos körülmények között valósul meg, hiszen a hagyományos egyetemi autonómiával szemben az NKE elsősorban állami megrendelést teljesít, az állam számára képez szakembereket. Ez megköveteli, hogy az állam és a felsőoktatási intézmény kölcsönösen elfogadják egymás sajátosságait – magyarázta Bóka János.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki Pintér Sándor tárcavezetőt képviselte a tanácskozáson, hangsúlyozta, hogy a 2010 előtti széttagolt államrendszerből azóta egy egységes államszervezet jött létre és

a közszolgálati egyetem biztosította ehhez a tudományos alapot.

Az NKE megalapítása egyben szakítást jelentett azzal a szemlélettel is, hogy az államot úgy kell irányítani, mint egy részvénytársaságot, mert egy vállalat vezetését a köz szolgálata helyett mindig az önérdek hajtja – tette hozzá.

A közszolgálati egyetemen egy erős, a polgárait megvédeni képes államnak képeznek közszolgákat azáltal, hogy lefedik a rendészet és az államigazgatás teljes spektrumát a rendőrök, a katasztrófavédők, a katonák és a közigazgatási szakemberek képzésén keresztül – mondta Rétvári Bence.

 

Borítókép: Pódiumbeszélgetés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (Fotó: MTI/Purger Tamás)

