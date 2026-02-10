Rendkívüli

Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Fontos határidő lejártára figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket

Az őszi képzésekre február 15-ig lehet benyújtani a jelentkezéseket. Idén is három szakot jelölhetnek meg díjmentesen a felvételizők.

Forrás: MTI2026. 02. 10. 14:21
Február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu-n elérhető E-felvételiben – közölte az Oktatási Hivatal.

School girl studying with books Laptop preparing for test Exam writing essay doing homework at home, Teenage Student Learning assignment making Notes, Teen Education concept
Február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatásba – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A tájékoztatás szerint a felvi.hu honlapon közzétett felvételi tájékoztatóban a teljes képzéskínálat és a jelentkezéshez szükséges valamennyi információ elérhető, továbbá pontszámító kalkulátor, statisztikák és egyéb tájékoztató anyagok segítik az érdeklődőket a jelentkezési folyamatban.

A felvételizők továbbra is az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazásának segítségével regisztrálhatnak és léphetnek be az E-felvételibe.

A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy

díjmentesen három jelentkezési hely jelölhető meg, további három jelentkezési hely választása esetén 2000–2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni.

A kiegészítő eljárási díj befizetésére a lezárt (hitelesített) jelentkezések esetében a jelentkezési határidőt követően (február 16-tól) 15 napig lesz lehetőség.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


