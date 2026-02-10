Fontos határidő lejártára figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket

Február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, illetve felsőoktatási szakképzésekre a felvi.hu-n elérhető E-felvételiben – közölte az Oktatási Hivatal.

Február 15-ig lehet jelentkezni a felsőoktatásba – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A tájékoztatás szerint a felvi.hu honlapon közzétett felvételi tájékoztatóban a teljes képzéskínálat és a jelentkezéshez szükséges valamennyi információ elérhető, továbbá pontszámító kalkulátor, statisztikák és egyéb tájékoztató anyagok segítik az érdeklődőket a jelentkezési folyamatban.

A felvételizők továbbra is az Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazásának segítségével regisztrálhatnak és léphetnek be az E-felvételibe.

A hivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy

díjmentesen három jelentkezési hely jelölhető meg, további három jelentkezési hely választása esetén 2000–2000 forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni.

A kiegészítő eljárási díj befizetésére a lezárt (hitelesített) jelentkezések esetében a jelentkezési határidőt követően (február 16-tól) 15 napig lesz lehetőség.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)