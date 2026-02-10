alkalmazásdigitális állampolgárügyintézés

Már asztali számítógépen is elérhető a DÁP digitális aláírása

A Digitális Állampolgár weboldal most újabb fontos funkcióval bővült.

Forrás: MTI2026. 02. 10. 11:58
A DÁP-pal gyorsítható a hitelügyintézés Forrás: Mediaworks
Már asztali számítógépen is elérhető a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) digitális aláírása – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség. 

Fotó: Havran Zoltán

A közlemény szerint a Digitális Állampolgár weboldal most újabb fontos funkcióval bővült: a digitális állampolgárok már nemcsak a mobilalkalmazásban, hanem a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas oldalon is aláírhatják szerződéseiket, meghatalmazásaikat és egyéb hivatalos dokumentumaikat, így kényelmesen és egyszerűen tudnak élni a digitális aláírás előnyeivel azok is, akik könnyebben vagy szívesebben intézik ügyeiket a számítógép előtt.

A webes digitális aláírás használatához továbbra is szükség van a Digitális Állampolgár mobilalkalmazásra, aktív digitális állampolgárságra és érvényes aláíró-tanúsítványra.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Mediaworks)

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

