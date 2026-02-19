Bejutottunk a stadionba, így néz ki a Ludogorec pályája a Fradi elleni mérkőzés napján + videó

Szerdán még arról számoltunk be, hogy a majdnem harminc centiméteres havazás után a Ludogorec pályáját igyekeztek megtisztítani a munkások és az utánpótlás-játékosok, s még egy rövid ideig a felnőttek edzője, Per-Mathias Högmo is beállt. Csütörtökön aztán az FTC elleni Európa-liga-mérkőzés napjának délelőttjén is ellátogattunk a stadionhoz, hogy megnézzük, az egész éjszakás munka milyen eredményt hozott. Röviden: tökéletesnek tűnik a pálya állapota.

A Ludogorec–FTC mérkőzés napjának délelőttjén megnéztük a razgradi stadiont belülről. Fotó: Perlai Bálint

Ludogorec–FTC: a pálya játékra alkalmas

A stadion környékét hó fedte még délelőtt is, az aréna melletti iskolából többen is kijöttek hógolyózni, de a pályán már havat nem lehetett látni. A napsütötte zöld fű játékra abszolút alkalmas, ezt a lentebbi videónk is bizonyítja. Ugyanakkor a stadion megközelítése nem ment zökkenőmentesen, a munkásoknak ott még van dolguk a mérkőzés kezdetéig, ahogy a lelátón is – a fentebbi képen jól látszik, ott még bokáig ér a hó. Az időjárás némiképp a segítségükre lesz, mert napközben 8-10 Celsius-fok van a bolgár városban.

Csúszós járda és bolgár titkolózás

Noha a bolgárokat azért lehet dicsérni, hogy a havazás ellenére az utakat és nagyrészt a járdákat is letakarították, így is majdnem hatalmasat estünk, amikor kiléptünk a szállodából, ugyanis a járdákat már nem sózták fel. A navigáció szerint egy könnyed, húszperces sétára volt a szállodától – ahol egyébként Fradi-címert is találtunk – a Ludogorec stadionja, ugyanakkor a körülmények miatt ez a duplájára nőtt.

A város továbbra sem ég futball-lázban – sőt, a nagyjából 27 ezer lakost számláló Razgrad sem turistacsalogató, a szocializmusból fennmaradt épületek sem segítik mindezt – ugyanakkor a centrum környékén több Fradi-szurkolóval is találkoztunk, akik reggel érkeztek Razgradba busszal. A jegypénztárostól igyekeztük azt is megtudni, hogy a tízezer férőhelyes arénában mennyi jegyet sikerült eladni, választ azonban nem kaptunk. Ugyanakkor meglepődnénk, ha az esti Európa-liga-mérkőzésen telt ház lenne.

Magyar idő szerint tehát 21 órakor kezdődik a Ludogorec–FTC El-playoff első mérkőzése.