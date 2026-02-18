Robbie Keane elmondta a véleményét a havas pályáról Bulgáriában + videó

Hóesés és fehérbe öltözött Bulgária fogadta a Ferencváros csapatát szerda délután, amikor a gépe leszállt Várnában, innen még egy jó másfél órás autóút várt a játékosokra és az újságírókra Razgradba. Az út nemcsak a sofőröknek volt ismerős, hanem a csapatnak is (igaz, a havazás azért újdonság volt), miután augusztusban már játszott itt a magyar bajnok, akkor a Bajnokok Ligája selejtezőjében – a 0-0-s bolgár túra után a Fradi a Groupama Arénában jutott tovább (3-0). Majd ősszel a Ludogorec újabb pofonért utazott a magyar fővárosba (3-1 a Fradinak), ekkor már az Európa-liga alapszakaszában.

A Fradi játékosai szerda délután landoltak Bulgáriában, egy nappal a Ludogorec–FTC El-mérkőzés előtt Fotó: Facebook/Ferencváros

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane mellett a januárban érkezett hátvéd, Mariano Gómez vett részt. Az argentin szó szerint berúgta az ajtót a zöld-fehéreknél: az NB I-ben az elmúlt három meccset már végigjátszotta, az Újpest ellen 3-0-ra megnyert derbin az első bajnoki gólját is megszerezte. Gómez elmondta, hogy nem fogja őket zavarni a hó. A hátvéd egyébként Svájcból érkezett, így hozzászokhatott már az ilyen körülményekhez. A játékos szerint a bolgárok gyorsak, résen kell majd lenni ellenük.

Ludogorec–FTC: milyen állapotban van a pálya?

Délután már napvilágot láttak azok a felvételek, amelyeken a Ludogorec edzője is hólapátot ragadott.

Nos, helyi idő szerint 19 óra előtt mi is megérkeztünk a pályára, és ekkor még mindig sokan dolgoztak rajta. Több centiméteres hótömbök voltak mellette, ugyanakkor azt egyelőre aligha lehet mondani, hogy tiszta. A munkások nem véletlenül sietnek, miután éjszakára mínusz négy fokot is mondanak.

A Ludogorec stadionja előtt továbbra sem tökéletesek az állapotok Fotó: A szerző felvétele

Robbie Keane nem aggódik

Az FTC trénere azonban nem foglalkozik a hóval. – Látom, hogy sokan nagyon keményen dolgoztak egész nap. Még mindig sok a hó a pályán, de szerintem holnapra minden rendben lesz. Mi is készen fogunk állni.

Olyan lesz ez, mint egy hideg időben lejátszott meccs bárhol. A pálya nem lesz havas, így nem is lesz ránk hatással. Első ránézésre rendben van, állítólag az éjszaka már nem is lesz havazás.

– kezdte Keane, majd kitért arra is, hogy sokadszor játszanak a Ludogoreccel a mostani idényben. – Nem foglalkozom azzal, hogy ez már a negyedik egymás elleni meccsünk lesz az idényben. Új edzőjük van, új stílusban játszanak. Az biztos, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk holnap. Óvatosnak kell lennünk, mert egy veszélyes csapat az ellenfél.