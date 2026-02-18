FTCUEFA Európa-LigaRobbie KeaneLudogorecLudogorec Razgrad

Robbie Keane elmondta a véleményét a havas pályáról Bulgáriában + videó

Játékra még nem áll készen a Ludogorec pályája a Fradi elleni Európa-liga-meccsre, pedig már csak 24 óra van a kezdésig, mindezt a helyszínen is tapasztaltuk, továbbra is rengeteg munkás van a pályán. Robbie Keane azonban ezzel nem foglakozik, a Ludogorec–FTC találkozó előtti sajtótájékoztatón nem akart kifogásokat keresni.

Perlai Bálint
2026. 02. 18. 19:02
Hogy lesz itt holnap mérkőzés?
Hogy lesz itt holnap mérkőzés? Fotó: Perlai Bálint/Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hóesés és fehérbe öltözött Bulgária fogadta a Ferencváros csapatát szerda délután, amikor a gépe leszállt Várnában, innen még egy jó másfél órás autóút várt a játékosokra és az újságírókra Razgradba. Az út nemcsak a sofőröknek volt ismerős, hanem a csapatnak is (igaz, a havazás azért újdonság volt), miután augusztusban már játszott itt a magyar bajnok, akkor a Bajnokok Ligája selejtezőjében – a 0-0-s bolgár túra után a Fradi a Groupama Arénában jutott tovább (3-0). Majd ősszel a Ludogorec újabb pofonért utazott a magyar fővárosba (3-1 a Fradinak), ekkor már az Európa-liga alapszakaszában.

A Fradi játékosai szerda délután landoltak Bulgáriában, egy nappal a Ludogorec–FTC El-mérkőzés előtt
A Fradi játékosai szerda délután landoltak Bulgáriában, egy nappal a Ludogorec–FTC El-mérkőzés előtt  Fotó: Facebook/Ferencváros

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane mellett a januárban érkezett hátvéd, Mariano Gómez vett részt. Az argentin szó szerint berúgta az ajtót a zöld-fehéreknél: az NB I-ben az elmúlt három meccset már végigjátszotta, az Újpest ellen 3-0-ra megnyert derbin az első bajnoki gólját is megszerezte. Gómez elmondta, hogy nem fogja őket zavarni a hó. A hátvéd egyébként Svájcból érkezett, így hozzászokhatott már az ilyen körülményekhez. A játékos szerint a bolgárok gyorsak, résen kell majd lenni ellenük.

Ludogorec–FTC: milyen állapotban van a pálya?

Délután már napvilágot láttak azok a felvételek, amelyeken a Ludogorec edzője is hólapátot ragadott

Nos, helyi idő szerint 19 óra előtt mi is megérkeztünk a pályára, és ekkor még mindig sokan dolgoztak rajta. Több centiméteres hótömbök voltak mellette, ugyanakkor azt egyelőre aligha lehet mondani, hogy tiszta. A munkások nem véletlenül sietnek, miután éjszakára mínusz négy fokot is mondanak. 

A Ludogorec stadionja előtt továbbra sem tökéletesek az állapotok
A Ludogorec stadionja előtt továbbra sem tökéletesek az állapotok  Fotó:  A szerző felvétele

Robbie Keane nem aggódik

Az FTC trénere  azonban nem foglalkozik a hóval. – Látom, hogy sokan nagyon keményen dolgoztak egész nap. Még mindig sok a hó a pályán, de szerintem holnapra minden rendben lesz. Mi is készen fogunk állni. 

Olyan lesz ez, mint egy hideg időben lejátszott meccs bárhol. A pálya nem lesz havas, így nem is lesz ránk hatással. Első ránézésre rendben van, állítólag az éjszaka már nem is lesz havazás.

 – kezdte Keane, majd kitért arra is, hogy sokadszor játszanak a Ludogoreccel a mostani idényben. – Nem foglalkozom azzal, hogy ez már a negyedik egymás elleni meccsünk lesz az idényben. Új edzőjük van, új stílusban játszanak. Az biztos, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk holnap. Óvatosnak kell lennünk, mert egy veszélyes csapat az ellenfél. 

Keane kiemelte, Gómez és Franko Kovacevic egyaránt fontos erősítés volt a csapatnak, amely megkönnyíti a helyzetét a kezdőtizenegy kiválasztásában is. Keane sejtelmesen fogalmazott, amikor arról beszélt, hogy Gómez kezdhet-e a holnapi mérkőzésen, ugyanakkor meglepetés lenne, ha az argentin kimaradna.

A Ludogorec–FTC El-mérkőzés csütörtökön magyar idő szerint 21 órakor (tv.: M4 Sport) kezdődik Bulgáriában, a pályán dolgozóknak azonban hosszú éjszakájuk lesz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekschmidt mária

Az elmúlt minimum két évtized legfontosabb írása

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu