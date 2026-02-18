Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon

Dibusz DénesFradieurópa-ligaLudogorec

Dibusz Dénes miatt kárörvendenek Bulgáriában a Fradi meccse előtt

A Ferencváros futballcsapata csütörtökön a bolgár bajnok Ludogorec otthonában lép pályára az Európa-liga rájátszásának első felvonásán. A tét a nyolcaddöntőbe jutás, Bulgáriában pedig a meccs előtt egy nappal az a legfőbb téma, hogy nem Dibusz Dénes védi majd a Fradi kapuját, és azt is jelzik, ennek miért örülhetnek a bolgárok.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 12:30
Dibusz Dénes hiányába bíznak Bulgáriában a Fradi ellen Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Ebben az idényben már találkozott egymással a Fradi és a Ludogorec: még augusztusban a Bajnokok Ligája selejtezőjében Dibusz Dénes gólt sem kapott, két meccsen 3-0-s összesítéssel győzött a magyar bajnok. Végül mindkét csapat az Európa-liga főtábláján szerepelt az ősszel, majd onnan jutott tovább a rájátszásba, ahol a nyolcaddöntőbe jutásért újra egymással kerülnek szembe.

Dibusz Dénes védéseire nem számíthat a Fradi a bolgár sajtó szerint a Ludogorec ellen
Dibusz Dénes védéseire nem számíthat a Fradi a bolgár sajtó szerint a Ludogorec ellen Fotó: NurPhoto

A párharc első meccsét csütörtök este (21.00) Bulgáriában rendezik, a Fradi ma indul útnak. Egy nappal a mérkőzés előtt a bolgár sajtóban Dibusz Dénes a téma.

 

Dibusz korábban megkeserítette a bolgárok életét

Több bolgár lap is azzal foglalkozik a találkozó előtt, hogy a Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes nem bevethető, és nem fog pályára lépni a Ludogorec ellen. Mint ismert, az FTC kapusa még tavaly novemberben szenvedett kézsérülést, és azóta nem tért vissza. Dibusz ugyanakkor már megkezdte a felkészülést a csapattal, januárban a Nottingham Forest elleni El-meccsre el is utazott a csapattal, de végül nem nevezték be a keretbe.

Bulgáriában most arra számítanak, hogy Dibusz a Ludogorec ellen sem játszik, és helyette Gróf Dávid áll majd a Fradi kapujában. Azt is megírták, ez miért jó hír a bolgároknak.

Mint arra a Telegraph.bg külön felhívta a figyelmet, Dibusz a legutóbbi hét összecsapás mindegyikén védett a Fradiban a Ludogorec ellen, és ezeken nem sok siker jutott a bolgár csapatnak. Ezen a hét meccsen ugyanis a Ludogorec egyetlen győzelmet ért el az FTC ellen, rögtön az elsőn még 2019-ben, azóta viszont két döntetlen mellett négy ferencvárosi siker született.

Dibusz hiányában ezért bíznak most a bolgárok.

