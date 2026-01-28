Dibusz Angliába utazott, a Fradi nem nevezte be, Varga Barnabás rémálmának más a sorsa

Dibusz Dénes ujjsérülése miatt nem lépett pályára a Ferencváros téli edzőmérkőzésein és nem volt ott a keretben a zöld-fehérek idei első két tétmérkőzésén sem. Az Európa-ligában a Panathinaikosz (1-1) és az NB I-ben a Győr elleni (1-3) hazai találkozón is Gróf Dávid állt a kapuban a 35 esztendős válogatott kapus távollétében. A klub visszarendelte a DVSC-nek kölcsönadott Varga Ádámot, ám úgy tűnik, közel van Dibusz visszatérése.

Dibusz Dénes legutóbb november végén játszott tétmérkőzésen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

A Fradi nem kerített neki nagy feneket, de a klub által közölt egyik fotón látszik, ahogy Dibusz Dénes felszállt a szerdán Angliába indult repülőgépre. Nincs ebben semmi rendkívüli, előfordul, hogy egy alapember a csapatával tart egy fontos idegenbeli találkozóra akkor is, ha nem bevethető.

Hogy Dibusz mennyire az, nem tudni, ugyanakkor tény: nincs benevezve a Nottingham Forest elleni El-meccsre kijelölt keretbe, ám 24 órával a kezdési lehet változtatni...

Az UEFA oldalán elérhető névsorban Gróf Dávid és Szécsi Gergő, úgynevezett B listásként pedig két fiatal, Radnóti Dániel és Tóth Zalán szerepel. Varga itt nem jöhet szóba, az El-alapszakaszra már nem lehetett nevezni a kölcsönből visszatért játékost.

Dibusz Dénes évfordulója

A 35 esztendős, 47-szeres magyar válogatott Dibusz Dénes az utóbbi időben többször bajlódott sérüléssel, ősszel a nemzeti csapatban is pótolni kellett. A Ferencvárosnak égető szüksége lenne arra, hogy Dibusz Dénes újra bevethető legyen. Talán azért is vitte magával Nottinghambe Robbie Keane, hogy újra érezze a hangulatot és a társakkal legyen.

Kisebb jubileumot is ünnepel, a Pécsről igazolt játékos 2014. január 28-án debütált a Fradiban nemzetközi felkészülési találkozón: kapott gól nélkül hozta le a bukaresti Dinamo ellen 4-0-ra megnyert meccset.

A tempofradi.hu emlékeztet, hogy már korábban is játszott zöld-fehérben, a Soroksárral szembeni edzőmeccsen úgy nyert 5-1-re Thomas Doll együttese, hogy a gólt már egy másik kapus, Kunsági Roland kapta... Dibusz Dénes igazi klubikon lett az évek során, nyolcszoros magyar bajnok, négyszer Magyar Kupa-győztes, közel 500 mérkőzésen védte a rekordbajnok, sorozatban a hetedik nemzetközi szezonjában főtáblás gárda kapuját. A csapatkapitány a mostani szezonban 22-szer játszott, legutóbb november 30-án...