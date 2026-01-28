Dibusz DénesFerencvárosNottingham

Dibusz Angliába utazott, a Fradi nem nevezte be, Varga Barnabás rémálmának más a sorsa

A Ferencváros labdarúgócsapata a Nottingham Forest vendégeként zárja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát. A versenysorozatban veretlen magyar bajnok a 7. helyen áll, de még nem biztosította be az automatikus nyolcaddöntőbe jutást érő pozícióját. A Fradi mögött négy ponttal álló angol együttes számára is elérhető még az egyenes ági továbbjutás. Dibusz Dénes elutazott Angliába a magyar csapattal, ám a sérülése után újra edző első számú kapust eddig nem nevezték be a mérkőzésre. A túloldalon Angus Gunn bevetésére csekély az esély, a 2024-es Eb-n Varga Barnabást leütő skótot mellőzik Nottinghamben.

2026. 01. 28. 19:13
Dibusz Dénes
Dibusz Dénes a kép tanulsága szerint elutazott Angliába Fotó: FTC Fotó: Adam Molnar
Dibusz Dénes ujjsérülése miatt nem lépett pályára a Ferencváros téli edzőmérkőzésein és nem volt ott a keretben a zöld-fehérek idei első két tétmérkőzésén sem. Az Európa-ligában a Panathinaikosz (1-1) és az NB I-ben a Győr elleni (1-3) hazai találkozón is Gróf Dávid állt a kapuban a 35 esztendős válogatott kapus távollétében. A klub visszarendelte a DVSC-nek kölcsönadott Varga Ádámot, ám úgy tűnik, közel van Dibusz visszatérése.

Dibusz Dénes
Dibusz Dénes legutóbb november végén játszott tétmérkőzésen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert 

A Fradi nem kerített neki nagy feneket, de a klub által közölt egyik fotón látszik, ahogy Dibusz Dénes felszállt a szerdán Angliába indult repülőgépre. Nincs ebben semmi rendkívüli, előfordul, hogy egy alapember a csapatával tart egy fontos idegenbeli találkozóra akkor is, ha nem bevethető. 

Hogy Dibusz mennyire az, nem tudni, ugyanakkor tény: nincs benevezve a Nottingham Forest elleni El-meccsre kijelölt keretbe, ám 24 órával a kezdési lehet változtatni... 

Az UEFA oldalán elérhető névsorban Gróf Dávid és Szécsi Gergő, úgynevezett B listásként pedig két fiatal, Radnóti Dániel és Tóth Zalán szerepel. Varga itt nem jöhet szóba, az El-alapszakaszra már nem lehetett nevezni a kölcsönből visszatért játékost.

Dibusz Dénes évfordulója

A 35 esztendős, 47-szeres magyar válogatott Dibusz Dénes az utóbbi időben többször bajlódott sérüléssel, ősszel a nemzeti csapatban is pótolni kellett. A Ferencvárosnak égető szüksége lenne arra, hogy Dibusz Dénes újra bevethető legyen. Talán azért is vitte magával Nottinghambe Robbie Keane, hogy újra érezze a hangulatot és a társakkal legyen. 

Kisebb jubileumot is ünnepel, a Pécsről igazolt játékos 2014. január 28-án debütált a Fradiban nemzetközi felkészülési találkozón: kapott gól nélkül hozta le a bukaresti Dinamo ellen 4-0-ra megnyert meccset. 

A tempofradi.hu emlékeztet, hogy már korábban is játszott zöld-fehérben, a Soroksárral szembeni edzőmeccsen úgy nyert 5-1-re Thomas Doll együttese, hogy a gólt már egy másik kapus, Kunsági Roland kapta... Dibusz Dénes igazi klubikon lett az évek során, nyolcszoros magyar bajnok, négyszer Magyar Kupa-győztes, közel 500 mérkőzésen védte a rekordbajnok, sorozatban a hetedik nemzetközi szezonjában főtáblás gárda kapuját. A csapatkapitány a mostani szezonban 22-szer játszott, legutóbb november 30-án...

Dibusz Dénes
Angus Gunn (jobbról a második) súlyos sérülést okozott Varga Barnabásnak. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Koszticsák Szilárd 

Varga Barnabás rémálma is keretben

Dibusz egyelőre úgy tűnik, nem lép pályára a Nottingham–Ferencváros (csütörtök, 21.00. tv: M4 Sport) Európa-liga mérkőzésen, de az is szinte biztos, hogy Angus Gunn sem kap szerepet az angoloknál, bár ő tagja a meccskeretnek. A 30 éves skót a nyáron ingyen érkezett a Norvich Citytől, de még egyetlen meccsen sem jutott szerephez a belga Matz Sels mellett. 

A neve onnan lehet ismerős, hogy ő volt az, aki kíméletlenül leütötte Varga Barnabást a 2024-es Európa-bajnokságon a Magyarország–Skócia (1-0) csoportmeccsen, majd a találkozó után adott nyilatkozatával ásta igazán mélyre magát.

Az immár az AEK Athént erősítő csatár akkor súlyos arcsérüléseket szenvedett, meg is kellett műteni. Varga karrierje szerencsére nem tört meg, Gunné viszont megrekedt Nottinghamben, ahol térdsérülés is hátráltatta. Ha úgy tetszik, kihívta maga ellen a sorsot…

 

