LudogorecFradiUEFA Európa-LigaLudogorec Razgrad

A Ludogorec példát mutatott a Fradinak az El-párharc előtt, a bolgárok edzője is üzent

Sokáig úgy nézett ki, hogy a bolgár Ludogorec labdarúgócsapata mindent kihagy a Beroe elleni vasárnapi bajnokiján, aztán a címvédő az utolsó percekben két gólt rúgva 2-1-re nyert. Az FTC számára intő jel is lehet a csütörtöki Európa-liga-playoff első mérkőzése előtt, hogy a Ludogorec a hajrában nyerte meg a találkozóját, mindeközben a Fradi emberhátrányban kapott ki Zalaegerszegen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 8:15
A Ludogorec az utolsó percekben nyerte meg a bajnokiját
A Ludogorec az utolsó percekben nyerte meg a bajnokiját Forrás: ludogorets.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ami a Fradinak nem jött össze, az a bolgár Ludogorecnek igen. Ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor röviden így lehetne összefoglalni a két csapat hétvégi mérkőzéseit. Az FTC úgy kapott ki 3-1-re Zalaegerszegen, hogy Ibrahim Cissé már a 28. percben piros lapot kapott. Becsülettel küzdött a magyar bajnok, végül Skribek Alen 88. percben értékesített büntetője volt a mélyütés, aztán a hosszabbításban Daniel Lima állította be a 3-1-es végeredményt. Mindezt azt is jelenti, hogy az ETO FC a Kisvárda elleni győzelmével visszavette az első helyet az NB I-ben. Mindeközben a Ludogorec fordított utat járt be hétvégén. A két csapat az Európa-liga playoffjában találkozik megint, az odavágót csütörtökön rendezik Razgradban.

A Ludogorec megszenvedett vasárnap, de megnyerte a meccsét az FTC elleni Európa-liga-párharc előtt
A Ludogorec megszenvedett vasárnap, de megnyerte a bajnokiját az FTC elleni Európa-liga-párharc előtt. Fotó: ludogorets.com

Önbizalom-növelő győzelemmel hangolt a Ludogorec az FTC elleni Európa-liga-párharcra

Edzőkeringő jellemzi a mostani idényben a bolgár csapatot, amely még Rui Mota vezetésével kezdte az idényt, de a portugálnak októberben mennie kellett. A Ludogorechez képest pocsék bajnoki kezdést – 12 találkozón hat győzelem, öt döntetlen és egy vereség – nyögi még most is a csapat. A november végén érkező Per-Mathias Högmo a bajnokságban egy döntetlen kivételével az összes összecsapását megnyerte, de továbbra is hét pont a hátránya az éllovas Levszki Szófiával szemben.

Ugyanakkor túlzás lenne azt mondani, hogy a norvég edzővel sziporkázó játékkal rukkolna elő az elmúlt tizennégy évben bajnok együttes. Vasárnap délután a kiesés ellen küzdő Beroe utazott Razgradba, s a második félidő elején a vezetést is megszerezte. Ezután Högmo a kissé tartalékos kezdőcsapatába belenyúlt, a legeredményesebb játékos, a bolgár Ivajlo Csocsev és a svájci Kwadwo Duah is pályára lépett, és éppen ez a két játékos hozta össze az egyenlítő gólt a 83. percben. Duah neve ismerős lehet a magyar szurkolóknak, a 2024-es Európa-bajnokságon rendezett magyar–svájci csoportmérkőzésen az első gólt éppen ő szerezte.

A Ludogorec aztán a bajnokit is megnyerte, a 87. percben a nyáron a Topolyától érkező Petar Sztanics fejelt a kapuba (2-1). A Fradinak intő jel lehet, hogy a bolgár bajnok a hajrában két gólt szerzett, az pedig a Ludogorec játékosainak csak növeli az önbizalmát, hogy a sírból hozták vissza a meccset.

 

A Ludogorec edzője ezt akarja a Fradi ellen is látni

Per-Mathias Högmo a lefújás után érthető módon elégedetten nyilatkozott a bolgár sajtónak.  – Az első félidőben jó dolgokat mutattunk, hét-nyolc helyzetet is kialakítottunk. A szünet után is jól játszottunk, de az ellenfél az első szögletéből gólt szerzett. Tetszett a játékunk ezután is, karaktert mutattunk, a cserék pedig új lendületet hoztak a mérkőzésbe. Csocsev ilyen játékos, aki képes megváltoztatni a meccs kimenetelét. 

Örülök, hogy sorozatosan jönnek a győzelmek, látszik a fejlődés, és ezt ki kell használnunk a Ferencváros ellen. Nehéz lesz, de nagyon motiváltak vagyunk

– nyilatkozta a norvég tréner. A Ludogorec úgy várja az Európa-liga-párharcot, hogy az elmúlt öt találkozóját megnyerte, ezzel szemben a Fradi ezalatt kétszer is kikapott. Robbie Keane csapata azonban abba mindenképpen kapaszkodhat, hogy a két csapat már háromszor találkozott az idényben, és a zöld-fehérek vesztesen még nem hagyták el a pályát.

  • Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, odavágó: Ludogorec–FTC 0-0
  • Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, visszavágó: FTC–Ludogorec 3-0
  • Európa-liga-alapszakasz, 4. forduló: FTC–Ludogorec 3-1

A Ludogorec–Fradi Európa-liga-playoff első mérkőzését csütörtökön, magyar idő szerint 21 órakor rendezik Bulgáriában.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu