A Ludogorec példát mutatott a Fradinak az El-párharc előtt, a bolgárok edzője is üzent

Ami a Fradinak nem jött össze, az a bolgár Ludogorecnek igen. Ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor röviden így lehetne összefoglalni a két csapat hétvégi mérkőzéseit. Az FTC úgy kapott ki 3-1-re Zalaegerszegen, hogy Ibrahim Cissé már a 28. percben piros lapot kapott. Becsülettel küzdött a magyar bajnok, végül Skribek Alen 88. percben értékesített büntetője volt a mélyütés, aztán a hosszabbításban Daniel Lima állította be a 3-1-es végeredményt. Mindezt azt is jelenti, hogy az ETO FC a Kisvárda elleni győzelmével visszavette az első helyet az NB I-ben. Mindeközben a Ludogorec fordított utat járt be hétvégén. A két csapat az Európa-liga playoffjában találkozik megint, az odavágót csütörtökön rendezik Razgradban.

A Ludogorec megszenvedett vasárnap, de megnyerte a bajnokiját az FTC elleni Európa-liga-párharc előtt. Fotó: ludogorets.com

Önbizalom-növelő győzelemmel hangolt a Ludogorec az FTC elleni Európa-liga-párharcra

Edzőkeringő jellemzi a mostani idényben a bolgár csapatot, amely még Rui Mota vezetésével kezdte az idényt, de a portugálnak októberben mennie kellett. A Ludogorechez képest pocsék bajnoki kezdést – 12 találkozón hat győzelem, öt döntetlen és egy vereség – nyögi még most is a csapat. A november végén érkező Per-Mathias Högmo a bajnokságban egy döntetlen kivételével az összes összecsapását megnyerte, de továbbra is hét pont a hátránya az éllovas Levszki Szófiával szemben.

Ugyanakkor túlzás lenne azt mondani, hogy a norvég edzővel sziporkázó játékkal rukkolna elő az elmúlt tizennégy évben bajnok együttes. Vasárnap délután a kiesés ellen küzdő Beroe utazott Razgradba, s a második félidő elején a vezetést is megszerezte. Ezután Högmo a kissé tartalékos kezdőcsapatába belenyúlt, a legeredményesebb játékos, a bolgár Ivajlo Csocsev és a svájci Kwadwo Duah is pályára lépett, és éppen ez a két játékos hozta össze az egyenlítő gólt a 83. percben. Duah neve ismerős lehet a magyar szurkolóknak, a 2024-es Európa-bajnokságon rendezett magyar–svájci csoportmérkőzésen az első gólt éppen ő szerezte.