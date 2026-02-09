Óriási balhét csapott a Fradi Európa-liga-ellenfele, amely lemondatná az elnököt

A Fradi elleni Európa-liga-párharcra készülő Ludogorec 3-1-re nyert szombaton a Lokomotiv Szófia otthonában, ám a razgradi klubnál nem a győzelemmel, hanem a bolgár labdarúgással kapcsolatos egyik nagy problémával foglalkoztak. A Ludogorecnél már nem először voltak elégedetlenek a pálya alkalmasságával, és mivel a korábbi ígéreteket nem teljesítették a felelősök, a klub közleményt adott ki.

A Fradi ismét összecsap a Ludogoreccel. Fotó:MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Balhé Bulgáriában, idáig tűrt a Ludogorec

– A klub kiharcolta a sárban a győzelmet, az igazság viszont az, hogy a futball veszített.

A Lokomotiv Stadion pályája jobban hasonlított egy felszántott krumpliföldre, mint egy futballpályára, amely megüti a bolgár elit szintjét.

Az ősszel két meccset játszottunk hasonló körülmények között, most azonban betelt a pohár, mert minden klub szégyentelenül hazudott – folytatódott a közlemény. – Január kilencedikén a Bolgár Labdarúgó-szövetség elnöke, Georgi Ivanov az összes klub jelenlétében kötelezettséget vállalt arra, hogy bizottságot küld a stadionokba azzal a világos céllal, hogy minőségi pályákon játsszák a mérkőzéseket, védjék a játékosok egészségét és betartsák a fair play-t. Egyik klub sem ellenezte az ötletet, épp ellenkezőleg, reménykedve fogadtuk. A bizottság aztán elment Nadezsdába, szembesült a nem megfelelő pályával, a mérkőzést mégis lejátszották. A Licencbizottság látta a szakértők jelentését, miszerint a meccset át kellene helyezni egy másik stadionba, ez mégsem történt meg. Ez a döntés nem csupán egy hiba – botrányos, szakszerűtlen és közvetlenül veszélyezteti mindkét csapat játékosainak az egészségét – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik, jelenleg csak néhány pálya alkalmas játékra, a licencadó bizottság viszont szisztematikusan szemet huny a bulgáriai stadionokban előforduló számos szabálytalanság felett, és éppen ezért a teljes bizottság és vezetőjének lemondását követelik.

A klub továbbá felhívta a figyelmet, amennyiben a lemondásokat hétfőn nem nyújtják be, vagy kiderül, hogy a bizottság döntései felsőbb szerv, Georgi Ivanov elnök utasítására születtek, akkor a többi klub támogatását fogják kérni, hogy új elektori kongresszust hívjanak össze a Bolgár Labdarúgó-szövetség elnökének megválasztására. A Ludogorec részéről kategorikusan kijelentették: nem fogadnak el több hazugságot és kompromisszumot a pályák minőségével, a játékosok, a nézők biztonságával és a fair play elveivel kapcsolatban.