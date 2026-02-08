Zsoldosok és szürke senkik – az újpesti legenda könyörtelenül kritizálta az utódjait

A 246. bajnoki derbire került sor a Ferencváros és az Újpest között, az elmúlt évek eredményei, no meg a csapatok közötti különbség okán már a pontszerzés is bravúr lett volna a vendégektől a Groupama Arénában. Előzetesen Rajczi Péter mégis abban bízott, hogy sikerül meglepetést okoznia a lila-fehéreknek. A mérkőzésen aztán gyorsan kiderült, hogy erre nem lesz esély, a Fradi már az első félidőben beállította a 3-0-s végeredményt, így az Újpest már harminc összecsapás óta nyeretlen az ősi rivális ellen.

Rajczi Péter nem volt megelégedve az Újpest játékosaival. Fotó: Polyák Attila

Rajczi Péter durván beleszállt az Újpest játékosaiba

A korábban az Újpest színeiben futballozó Rajczi Péter nem kertelt, a mutatott játékot látva kemény kritikát fogalmazott meg a szünetben a lila-fehérek futballistáival szemben.

– Kölcsönadnám a tökeimet egy pár játékosnak. Így kimenni egy derbire... Ez egy ünnep, az egész ország ezt várja, tele a stadion. Nem értem, hogy lehet így belemenni egy mérkőzésbe.

Nincsen vezér, a pályán szürke senkik vagyunk. Rengeteg melójuk lesz itt Paliéknak

– Rajczi ezzel Dárdai Pálra utalt, akit decemberben neveztek ki sportigazgatónak. Dárdai már a szombati derbi előtt elismerte, hogy rengeteg dolga lesz, elmondása szerint „az Újpest egy győztes klub volt, belülről, az irodából a dolgozók sugároztak a sikertől, a tudástól, a csapatok féltek eljönni idegenbe játszani. Ez azonban megszűnt, fel kell építeni egy új mentalitást”.

Rajczi Péter a találkozó után sem fogta vissza magát a klubbal kapcsolatban: – Nem látom az érzelmeket az Újpest játékosain. És azt sem, hogy a minőségi különbséget el akarnák valahogy tüntetni. Focikázással nem lehet, mert abban jobb a Fradi. Ha meg nem megy lelkesedéssel és odaadással, akkor ezeknek a játékosoknak nincs keresnivalójuk itt. A szurkolók ennél sokkal többet érdemelnek.

A mi időnkben volt identitása a csapatnak, most nincs. Zsoldos csapatunk van, nem tudják és nem érzik át a játékosok, miről szól az Újpest mezét viselni.

A játékoskeret, a csapat teljesen leamortizálódott. Egyik játékoson sem láttam, hogy az életét adná a győzelemért. Nagyon olcsó ez a vereség, ingyenebéd volt a Fradinak – értékelt a korábbi magyar válogatott futballista.