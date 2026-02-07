ÚjpestNB Iszélesi zoltánDárdai PálFTC

Dárdai súlyos kritikát fogalmazott meg az Újpestről, Szélesi reagált rá a derbi után

A Fradi szombat délután egy nagyon sima mérkőzésen, 3-0-ra megnyerte a derbit az Újpest ellen az NB I 21. fordulójában. A lefújás után lapunk Szélesi Zoltánt, az Újpest edzőjét Dárdai Pál kritikus szavairól kérdezte. A sportigazgató szerint az újpestiekből jelenleg hiányzik a győztesmentalitás.

2026. 02. 07. 20:06
Szélesi Zoltán, az Újpest edzőjeként simán kikapott a szombati derbin az FTC ellen
Szélesi Zoltán, az Újpest edzőjeként simán kikapott a szombati derbin az FTC ellen
Talán még a Fradinál sem gondolták, hogy ilyen sima lesz a derbi az Újpest ellen. A zöld-fehérek az első félidőben minden kételyt eloszlattak, a szünetben 3-0-ra vezettek, a második félidőben már nem maradt érdemi kérdés. Ahhoz, hogy így alakuljon a meccs, persze a lila-fehérek is kellettek, akik a bajnokságban már 30. meccse nyeretlenek az ősi rivális ellen. A lefújás után először a vendégek edzője, Szélesi Zoltán értékelte a látottakat. 

A Fradi már az első félidőben eldöntötte az Újpest elleni derbit
A Fradi már az első félidőben eldöntötte az Újpest elleni derbit

Szélesi Zoltán reagált Dárdai Pál kritikájára

– A nyomásgyakorlás a Ferencváros védőire nem történt meg, könnyebben juttatták ki a labdákat a szélre, pedig készültünk erre – kezdte Szélesi arra a kérdésre, hogy a Fradi mind a három gólját a jobb oldalról szerezte – Ez típusproblémánk volt az első két meccsen, az elmúlt edzéseken gyakoroltuk is ezt. Úgy néz ki, hogy nem a legjobban sikerült, ezért is nyúltam bele a csapatba már a szünetben.

Lapunk ezután arról kérdezte Szélesi Zoltánt, amit Dárdai Pál mondott a találkozó előtt. A klub sportigazgatója szerint „az Újpest egy győztes klub volt, belülről, az irodából a dolgozók sugároztak a sikertől, a tudástól, a csapatok féltek eljönni idegenbe játszani. Ez azonban megszűnt, fel kell építeni egy új mentalitást”. A vezetőedző egyetértett Dárdaival.

Azt gondolom, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat döcögését az elmúlt évekre visszamenőleg. A győztesmentalitás nemcsak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett.  Célunk, hogy ezt megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti.

Teljes extázis a Fradi-táborban
A Fradi nagyon kiütötte az Újpestet

Az Újpestre két hazai mérkőzés vár a következő hetekben

Szélesi arról is beszélt, hogy edzőként hogyan élte meg az első derbi elvesztését, ami az Újpestnek már zsinórban a 32. volt minden sorozatot figyelembe véve (30 az NB I-ben, kettő a kupában), legutóbb még 2015-ben nyertek a lila-fehérek a nagy rivális ellen. – Szűk tíz esztendőt ebből újpesti szurkolóként néztem a tévé előtt ülve, úgy sem volt jó. S elárulom, most a kispadon ülve sem jobb. Egy teljesen újfajta munkába kezdtünk, ez akkor lenne jó, ha jönnének mellé az eredmények is. A Fradi előrébb tart, ez nem is kérdés. Megpróbálunk minden nap azért dolgozni, hogy a különbség csökkenjen. Egyelőre a beletett munka nem látszik az eredményeken, pedig a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza ellen esélyünk volt – mondta a IV. kerületiek edzője, utalva arra, hogy a Nyíregyháza ellen 1-1-es döntetlent, majd a felcsútiak ellen 1-0-s vereséget értek el.

Az Újpestre a következő két hétben két hazai mérkőzés vár, előbb a harmadik Debrecen, majd az Újpesthez hasonlóan a kiesés ellen szintén küzdő Diósgyőr utazik a Megyeri útra. Szélesi szerint a Loki ellen bravúr lenne a pontszerzés, míg a DVTK ellen szinte kötelező a győzelem.

 

