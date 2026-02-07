Dárdai súlyos kritikát fogalmazott meg az Újpestről, Szélesi reagált rá a derbi után

Talán még a Fradinál sem gondolták, hogy ilyen sima lesz a derbi az Újpest ellen. A zöld-fehérek az első félidőben minden kételyt eloszlattak, a szünetben 3-0-ra vezettek, a második félidőben már nem maradt érdemi kérdés. Ahhoz, hogy így alakuljon a meccs, persze a lila-fehérek is kellettek, akik a bajnokságban már 30. meccse nyeretlenek az ősi rivális ellen. A lefújás után először a vendégek edzője, Szélesi Zoltán értékelte a látottakat.
Szélesi Zoltán reagált Dárdai Pál kritikájára
– A nyomásgyakorlás a Ferencváros védőire nem történt meg, könnyebben juttatták ki a labdákat a szélre, pedig készültünk erre – kezdte Szélesi arra a kérdésre, hogy a Fradi mind a három gólját a jobb oldalról szerezte – Ez típusproblémánk volt az első két meccsen, az elmúlt edzéseken gyakoroltuk is ezt. Úgy néz ki, hogy nem a legjobban sikerült, ezért is nyúltam bele a csapatba már a szünetben.
Lapunk ezután arról kérdezte Szélesi Zoltánt, amit Dárdai Pál mondott a találkozó előtt. A klub sportigazgatója szerint „az Újpest egy győztes klub volt, belülről, az irodából a dolgozók sugároztak a sikertől, a tudástól, a csapatok féltek eljönni idegenbe játszani. Ez azonban megszűnt, fel kell építeni egy új mentalitást”. A vezetőedző egyetértett Dárdaival.
Azt gondolom, hogy aki újpesti érzelmű, az látja a csapat döcögését az elmúlt évekre visszamenőleg. A győztesmentalitás nemcsak abból áll, hogy a címert felvesszük. Palinak abban igaza van, hogy ez a játékosokban halványabb lett. Célunk, hogy ezt megváltoztassuk, de ez nem könnyű folyamat, télen átalakult a keret, rengeteg új játékos érkezett, ez persze mindezt nem segíti.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!