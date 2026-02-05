Kiderült, miért engedte el a Fradihoz magyar válogatott játékosát a nagy rivális

A Fradi csütörtökön jelentette be hivatalosan Osváth Attila érkezését, aki 2019-ben igazolt Paksra, s távozásáig 201 mérkőzésen szerepelt. A háromszoros magyar válogatott védő egy-egy bajnoki bronz- és ezüstérem mellett két Magyar Kupa-győzelemnek volt részese.

A Fradi új igazolása elköszönt a Pakstól Fotó: paksifc.hu

– Nagyszerű hat és fél évet töltöttem a klubnál – idézi Osváth búcsúszavait a Paksifc.hu. – Az elején sajnos nem úgy ment a csapatnak, ahogy azt elterveztük, de aztán szépen, fokozatosan építkeztünk, majd egy kifejezetten jó gárda alakult ki, aminek nagyon szerettem a tagja lenni. Paksra születtek a gyerekeim, és itt nőttek fel, nagyon sokat köszönhetek a városnak, igazi barátokra leltem. Külön köszönöm Haraszti Zsoltnak, a csapattársaknak, a teljes klubvezetésnek, hogy mindig mindenben mellettem voltak, támogattak és megadták a lehetőséget, hogy bizonyítsak.

A 30 esztendős futballista hozzátette, reméli, tudott segíteni a klubnak és a városnak, hogy együtt szép sikereket érjenek el.

– Kétszer a bajnoki dobogón végeztünk, valamint nyertünk két Magyar Kupát – szerintem ezek kiváló eredmények. Tisztelet minden edzőmnek, akik kezei alatt Pakson pályára léptem, Bognár Györggyel pedig a válogatottság is sikerült, ami nagy, meghatározó álmom volt. A szurkolókról is csak jókat tudok mondani, mindig mindent megtesznek a csapatért, nagyon közvetlenek, nagyon barátságosak. Bízom benne, hogy sikerült belopnom magam a szívükbe, és remélem, sokszor találkozunk még! Élveztem azt a különleges légkört, ami ezt az együttest körbeöleli. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is követni fogom a csapat szerepléseit, eredményeit, jövőjét. Sok sikert kívánok minden klubnál dolgozónak!

A Fradi ajánlatát nem lehetett visszautasítani

Haraszti Zsolt, a Paks ügyvezetője elárulta, Osváth már a nyáron jelezte a klubnak, ha mindenki számára megfelelő ajánlat érkezik érte, váltani szeretne.

Most a Ferencvárostól egy olyan ajánlat érkezett, amit nem szeretett volna visszautasítani.

– A hetedik évét töltötte klubunknál, vezetőedzőnkkel egyeztetve úgy döntöttünk, ezt a lehetőséget nem szeretnénk elvenni tőle. Klubunkra mindig jellemző, hogy partnerként viselkedik, ha egy játékosnak jobb lehetőséget hoz az élet, ez pedig az volt. Osváth pótlása nem lesz könnyű, ideálisabb lett volna, ha nyáron távozik, mivel a fiatal, tehetséges jobb oldali játékosunk, Győrfi Milán kecskeméti kölcsönszerződése addig szól. Milánt természetesen a szezon végeztével visszarendeljük majd.