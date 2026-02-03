redzic damirdunaszerdahelyszoboszlai dominiksalzburgtóth alexfradi

Redzic követi Szoboszlait, a Fradi beljebb lesz félmilliárddal

Újabb nagy bevétel érkezhet a Fradi számlájára Varga Barnabás és Tóth Alex eladását követően. A zöld-fehérek korábbi El-ellenfele, az RB Salzburg ugyanis megszerezte a Dunaszerdahely egyik legjobbját, a Ferencvárosban nevelkedett, egyszeres magyar válogatott Redzic Damirt. Mivel a 22 éves támadó az osztrákoknál folytatja a pályafutását, nevelőklubja jelentős összeghez juthat.

Molnár László
2026. 02. 03. 18:55
Redzic Damir a DAC egyik legjobbjának bizonyult az őszi szezonban, nem véletlen, hogy lecsapott rá a Salzburg
Redzic Damir a DAC egyik legjobbjának bizonyult az őszi szezonban, nem véletlen, hogy lecsapott rá a Salzburg Forrás: dac1904.sk
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Ferencvárosnak igencsak jövedelmező lehet a jelenlegi téli átigazolási szezon, hiszen előbb Varga Barnabást értékesítették minimum 4,5 millió euróért – a 31 éves csatár már a görög AEK Athén játékosa –, majd Tóth Alexért fizetett 12 millió eurót a Premier League-ben szereplő Bournemouth – az összeg a bónuszokkal akár 15 millióra is emelkedhet –, és most újabb pénzeső érkezhet a zöld-fehérekhez. Ugyanis a Fradinál nevelkedő Redzic Damir már az RB Salzburg játékosa, és sajtóinformációk szerint az FTC 1,3 millió eurót, napi árfolyamon úgy félmilliárd forintot kaphat. Ez pedig azt jelenti, hogy már a második fiatal, saját nevelésű labdarúgóért érkezhet komoly bevétel az Üllői útra. Ennek pedig minden esélye megvan, ugyanis a Transfermarkt.com már a Red Bull játékosaként tartja számon Redzicet, ráadásul az átigazolás tényét megerősítette a DAC.

Tóth Alex után egy újabb Fradi-nevelés, Redzic Damir került egy komoly nyugati klubhoz
Tóth Alex után egy újabb Fradi-nevelés, Redzic Damir került egy komoly nyugati klubhoz Fotó: MTI/Illyés Tibor

Redzic mindig hálás lesz a DAC-nak

Redzic Damir két és fél év után elhagyja a DAC-ot, pályafutása újabb állomása tehát a Red Bull Salzburg lesz. A DAC és a 17-szeres osztrák bajnok vezetősége egyezségre jutott a 22 esztendős magyar válogatott labdarúgó átigazolásáról. 

„Ha összehasonlítom, milyen helyzetben érkeztem a DAC-hoz és hol tartok most, egyértelműen hatalmas köszönettel tartozom a dunaszerdahelyi klub minden egyes tagjának. Olyan körülményeket teremtettek, amelyek között kizárólag a futballra koncentrálhattam, én pedig igyekeztem a legjobbat kihozni magamból. Érkezett egy olyan ajánlat, amely talán csak egyszer adódik az ember életében. Úgy éreztem, meg kell lépnem ezt, hogy egy még erősebb bajnokságban, egy új és még nagyobb kihívást jelentő közegben próbálhassam ki magam” – olvasható Redzic Damir búcsúnyilatkozata a DAC honlapján.

A Dunaszerdahely ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele elárulta, Damir iránt több erős európai klub is komoly és konkrét érdeklődést mutatott – többek között a skót Celtic gárdája –, végül a Red Bull Salzburg ajánlata olyan szintet ért el, amelyet a klub már nem hagyhatott figyelmen kívül. 

Forrás: DAC

 

Redzic követi Szoboszlait, aki három évig volt a Salzburg játékosa

A jelenleg még a DAC játékosának számító, Pécsről származó támadó 14 évesen igazolt a Fradi csapatába, ahol aztán eljutott a felnőttek közé, és bemutatkozhatott az NB I-ben is. Mivel azonban a posztján olyanok szerepeltek, mint Myrto Uzuni vagy Tokmac Nguen, így esélytelen volt arra, hogy stabil kezdő legyen a zöld fehéreknél. Az FTC 250 ezer euróért eladta a játékjogát a Dunaszerdahelynek, ahol folyamatosan lendült játékba, mára a klub legjobb játékosának számít, aki ráadásul az igencsak szomorú emlékeket felidéző magyar–ír vb-selejtezőn a magyar válogatottban is bemutatkozhatott.

Redzic Damir statisztikája

2024/25-ös szezon

  • 22 meccs, 5 gól, 3 gólpassz – 1047 játékperc

2025/26-os szezon

  • 14 meccs, 7 gól, 1 gólpassz – 1174 játékperc

Igencsak neves magyart követne Salzburgban, ugyanis 2018 és 2021 között három éven keresztül szintén az osztrák csapatban játszott a Liverpool mai ékköve, Szoboszlai Dominik. A Vörösök idei legjobbja remekelt a salzburgiaknál, nem véletlen, hogy 2021 nyarán 36 millió euróért megvásárolta a játékjogát a német Bundesliga élcsapata, az RB Leipzig.

Szoboszlai Dominik salzburgi statisztikája

2018/19-es szezon

  • 29 meccs, 11 gól, 10 gólpassz – 1690 játékperc

2019/20-as szezon

  • 40 meccs, 12 gól, 18 gólpassz – 2674 játékperc

2020/21-es szezon

  • 22 meccs, 9 gól, 10 gólpassz – 1657 játékperc

Mit kívánhatnánk mást a fiatal támadónak, mint azt, hogy ha végül a Salzburg játékosa lesz, fusson be ő is hasonlóan sikeres pályafutást, mint Szoboszlai Dominik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.