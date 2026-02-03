Redzic követi Szoboszlait, a Fradi beljebb lesz félmilliárddal

Nagyon úgy tűnik, hogy a Ferencvárosnak igencsak jövedelmező lehet a jelenlegi téli átigazolási szezon, hiszen előbb Varga Barnabást értékesítették minimum 4,5 millió euróért – a 31 éves csatár már a görög AEK Athén játékosa –, majd Tóth Alexért fizetett 12 millió eurót a Premier League-ben szereplő Bournemouth – az összeg a bónuszokkal akár 15 millióra is emelkedhet –, és most újabb pénzeső érkezhet a zöld-fehérekhez. Ugyanis a Fradinál nevelkedő Redzic Damir már az RB Salzburg játékosa, és sajtóinformációk szerint az FTC 1,3 millió eurót, napi árfolyamon úgy félmilliárd forintot kaphat. Ez pedig azt jelenti, hogy már a második fiatal, saját nevelésű labdarúgóért érkezhet komoly bevétel az Üllői útra. Ennek pedig minden esélye megvan, ugyanis a Transfermarkt.com már a Red Bull játékosaként tartja számon Redzicet, ráadásul az átigazolás tényét megerősítette a DAC.

Tóth Alex után egy újabb Fradi-nevelés, Redzic Damir került egy komoly nyugati klubhoz Fotó: MTI/Illyés Tibor

Redzic mindig hálás lesz a DAC-nak

Redzic Damir két és fél év után elhagyja a DAC-ot, pályafutása újabb állomása tehát a Red Bull Salzburg lesz. A DAC és a 17-szeres osztrák bajnok vezetősége egyezségre jutott a 22 esztendős magyar válogatott labdarúgó átigazolásáról.

„Ha összehasonlítom, milyen helyzetben érkeztem a DAC-hoz és hol tartok most, egyértelműen hatalmas köszönettel tartozom a dunaszerdahelyi klub minden egyes tagjának. Olyan körülményeket teremtettek, amelyek között kizárólag a futballra koncentrálhattam, én pedig igyekeztem a legjobbat kihozni magamból. Érkezett egy olyan ajánlat, amely talán csak egyszer adódik az ember életében. Úgy éreztem, meg kell lépnem ezt, hogy egy még erősebb bajnokságban, egy új és még nagyobb kihívást jelentő közegben próbálhassam ki magam” – olvasható Redzic Damir búcsúnyilatkozata a DAC honlapján.

A Dunaszerdahely ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele elárulta, Damir iránt több erős európai klub is komoly és konkrét érdeklődést mutatott – többek között a skót Celtic gárdája –, végül a Red Bull Salzburg ajánlata olyan szintet ért el, amelyet a klub már nem hagyhatott figyelmen kívül.